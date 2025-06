La banca competidora juzga suficiente las medidas de BBVA ante una posible reducción del crédito

La banca competidora se desmarcó del Sabadell, al considerar que los compromisos propuestos por BBVA con respecto al mantenimiento del crédito a las pymes es "suficiente" para mitigar cualquier riesgo de reducción de financiación para estas empresas. Así lo refleja el informe detallado publicado ayer por Competencia sobre el resumen del dictamen divulgado hace semanas sobre la transacción. El documento enumera las entidades que llegan a esta conclusión: Santander, CaixaBank, Deutsche Bank, Unicaja, Bankinter, Ibercaja, Abanca, Banca March y Kutxabank.

En concreto, Abanca y Bankinter destacaron la competitividad existente en el mercado bancario en España, en el cual se ofrecen "las mejores condiciones de financiación a empresas de Europa". El banco presidido por Gloria Ortiz sostuvo que en este momento la oferta de servicios financieros a pymes es más alta que la demanda por parte de los clientes, por efecto de un mayor número de alternativas a la financiación bancaria y del proceso de reducción de endeudamiento de las firmas tras superar la crisis financiera.

Ibercaja valoró positivamente el compromiso, aunque apostilló que debería incluir no solo el mantenimiento de la línea de crédito sino también el límite concedido, además de no excluir las pólizas de duración indefinida, cuya vigencia se renueva de forma anual. No obstante, Competencia detalló que esta alegación ya está recogida en las medidas propuestas por BBVA, al incluir todos los tipos de líneas de crédito de vencimiento inferior a un año, también las que se renuevan anualmente.

En su respuesta al test de mercado que lanzó la CNMC antes de emitir su dictamen, Santander señaló que el compromiso de mantenimiento del crédito "debería ofrecerse para cada una de las empresas individualmente y no de forma agregada para el conjunto del mercado, ya que se podrían sustituir unos clientes por otros". Una preocupación que Competencia tachó de injustificada, puesto que los remedies se refieren a "productos concretos contratados" por cada una de las pymes cubiertas por este compromiso y no a "volúmenes agregados de crédito".

Revolut, por su parte, consideró que el compromiso debería especificar si en las renovaciones de los créditos se respetan todas las cláusulas del contrato previo vigente a la fecha de la toma de control. La CNMC recordó que en la nueva propuesta de remedies remitida tras el test de mercado BBVA se comprometió a mantener el volumen de crédito y a ofrecer un plazo mínimo de tres años cuando se renueven los "préstamos de largo plazo destinados a inversión productiva".

Respaldo del FMI

En su informe anual sobre España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) agregó una referencia a la transacción. Es inédito que este organismo internacional haga un comentario sobre una operación en curso. "Deben evaluarse cuidadosamente las posibles repercusiones negativas de la fusión entre BBVA y Sabadell en la competencia y la estabilidad financiera; las preocupaciones en materia de competencia podrían mitigarse mediante las medidas correctivas de carácter conductual y estructural propuestas por la autoridad de competencia", advirtió el FMI en el informe divulgado ayer.