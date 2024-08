La gran banca aumenta plantilla en un 1,2% y supera los 125.000 empleos en España

La gran banca aumenta su plantilla en un 1,2% en el último año –con la comparativa entre junio de 2023 y junio de 2024– y supera los 125.000 empleos en España. Estos datos, recopilados de los informes semestrales de las seis grandes entidades que operan en nuestro país, muestran la recuperación del empleo en el sector que comenzó ya el año pasado y continúa consolidándose tras años de pérdida de puestos de trabajo motivada por, entre otras cosas, las diferentes fusiones que se han llevado a cabo en la última década.

En el conjunto del sector, y según los datos del Banco de España, la cifra de empleo llevaba cayendo desde 2008, cuando la crisis inmobiliaria propició un cambio radical en el sistema financiero nacional. Así, y con el empuje de la digitalización, la reducción fue a más al mismo tiempo que las entidades han ido sustituyendo puestos con funciones más operativas por gestores especializados en asesoramiento y empleados capacitados en nuevas tecnologías.

El aumento de personal comenzó así a producirse el año pasado, después de haber concluido los recientes expedientes de regulación de empleo (ERE), la mayoría de los cuales se implementaron para ajustar la estructura tras las fusiones realizadas.

BBVA, la que más aumenta

En este sentido, entre junio de 2023 y el mismo mes de este año BBVA es la entidad que más personal fichó, con un incremento superior al 5% en el conjunto de su plantilla hasta alcanzar los 28.229 empleados, de acuerdo con los datos del gráfico. El gigante bancario –inmerso ahora en la operación de compra deBanco Sabadell– aprovechó el año pasado para incorporar a su plantilla perfiles tecnológicos que ayuden a mejorar las capacidades de la entidad.

También crecen en número de trabajadores Bankinter y Sabadell, con un 2,35 y 1,73%, respectivamente. Mientras la entidad naranja lleva años al alza sin desarrollar ningún ERE, Sabadell se recupera del último ajuste que se llevó a cabo hace ya varios ejercicios. En el lado contrario, entre los bancos que han reducido sus plantillas en el último año, destacan Banco Santander (-2,35%) y Unicaja.

En el caso de esta última, el retroceso sigue siendo consecuencia de los ajustes de plantilla derivados de la absorción de la asturiana Liberbank. Así, la antigua caja malagueña pasó de algo más de 7.850 empleados en el año 2022 a totalizar 7.692 en junio de 2023, cifra que se ha reajustado hasta los 7.578 a cierre del segundo semestre de este año. De esta forma, se da por cerrado el ERE que se llevó a cabo tras la operación del año 2021.

Opa BBVA- Sabadell

Sobre el empleo de la gran banca en España se cierne ahora una nueva sombra, que tiene que ver con la opa entre BBVA y Banco Sabadell. Más allá de que no hay cifras oficiales sobre la afectación que esta tendría sobre el empleo y de la voluntad tantas veces manifestada por la entidad de origen vasco de no hacer un proceso traumático, lo cierto es que las primeras cifras que se han puesto sobre la mesa no son halagüeñas.

Si finalmente la operación de BBVA sobre Sabadell sale adelante, diferentes cálculos apuntan a que podrían llegar a destruirse alrededor de 4.000 empleos –en su gran mayoría en España y México, donde más coincidencias existen entre ambas entidades. En esta operación, BBVA espera cosechar 850 millones de euros en sinergias y su CEO, Carlos Torres, aseguró durante la junta de accionistas en la que se aprobó la ampliación de capital necesaria para desarrollar la compra, que "la mayor parte" están "asociadas a ahorros en tecnología y sistemas" mientras que las sinergias de personal y de optimización de red "tendrán un menor peso relativo que en transacciones previas". El banquero compartió que la intención es "preservar y potenciar el mejor talento y que no se adoptarán medidas sin las garantías necesarias y debidamente acordadas".