Los comparadores de seguros exigen que las comisiones crezcan igual que las primas

La inflación está repercutiendo en todo el mundo asegurador, aunque de manera desigual en función de si se trata de una compañía aseguradora, un mediador (bróker o agentes) o los llamados comparadores de seguros. Y es que estos últimos han sido, por una parte, los grandes perjudicados en la subida de precios, ya que son el último eslabón de la cadena, tan solo por delante del propio consumidor final.

Los comparadores de seguros suelen trabajar con un modelo de comisión fija por cada póliza que se emita, cuyo valor está previamente negociado con la aseguradora. Aquí es donde las empresas están perdiendo margen, ya que las primas están creciendo a un ritmo mucho más alto que el de las comisiones que el comparador le cobra por incidir en la contratación de un cliente. Así lo reclaman desde Rastreator: "Trabajamos constantemente este aspecto, haya o no haya inflación, pero es cierto que las primas están creciendo más", dice Víctor López, CEO del comparador.

Concuerdan también con este argumento desde Kelisto: "Para el modelo de comisión fija, nuestro reto pasa por renegociar las condiciones que le ofrece cada compañía y, como es natural, se ha convertido en uno de nuestros focos a nivel comercial en los últimos meses".

Sin embargo, desde este comparador resaltan la ventaja del modelo de comisión ligada al precio de la prima, con el cual trabajan los mediadores como los brókeres y agentes. Este sector se encuentra regulado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), tal y como cuenta a este periódico el CEO de Roams, Eduardo Delgado, por lo que, en estos casos, la inflación también repercute positivamente en los ingresos, ya que a mayor prima, mayor comisión.

De ahí que algunos comparadores de seguros también operen como corredores. Rastreator, por ejemplo, figura en la DGSFP como corredor de seguros. Pero dentro de todos los ramos en los que opera el comparador, no en todos actúa como mediador de seguros, por lo que no se acoge siempre al plan de comisiones ligadas al precio de las primas. El caso de Kelisto es similar, ya que tiene firmado contratos de mediación con algunas aseguradoras. En otros, su labor es meramente auxiliar, ya que aquí firma el contrato con el mediador, no con la aseguradora que suscribe la póliza.

Consecuencias de la inflación

Cualquiera podría pensar que el alza de precios beneficia a los comparadores. Y es cierto que esta situación tiene una de cal y otra de arena, ya que la inflación irremediablemente lleva a los asegurados a cambiar de compañía de manera más frecuente, buscando un mejor precio. "Los contextos inflacionistas son favorables a la comparación", declaran desde Check24. El comparador argumenta que estos efectos han tardado en llegar al sector más que a otras áreas económicas, pero ahora que lo ha hecho "no solo ha repercutido en las primas de nueva producción, sino que también ha afectado a las de cartera. Hay muchos clientes que se han encontrado que su seguro ha subido un 10% a pesar de no haber dado ni un parte", manifiesta Check24.

Pero la contrapartida está en que las aseguradoras, ante esta situación, también se colocan en una posición defensiva, ya que la situación actual les ha hecho estrechar márgenes. Por ello, tanto Kelisto como Check24 apuntan a dos direcciones distintas: unas han tomado medidas para hacer una preselección de riesgo más exhaustiva, añadiendo factores como las consultas a sistemas de morosidad, algo que se ha impuesto "casi de forma masiva en los últimos años", aclaran desde Kelisto. Así, las compañías optan por subir los precios a aquellos perfiles que interesan menos tener en cartera, realizando lo que se conoce como limpieza de cartera.

Otras han optado por tácticas como reducir su oferta de productos, desincentivando las primas de nueva producción que, por lo general, son más caras, y buscan así rentabilizar los clientes que ya forman parte de la aseguradora.

Pero para los comparadores, este contexto inflacionario no está suponiendo una pérdida de beneficios "sino al contrario" explican las compañías. "El mensaje de que comparar es necesario está calando más que nunca, independientemente de que suban o no los precios, porque es la herramienta ideal para conseguir mejores condiciones", describe Kelisto. Para Check24, supone una oportunidad para "mejorar la aceptación que da el mercado", el cual se está comportando de manera positiva, ya que crecen a ritmo de doble dígito.

La situación del seguro de autos

En el canal corredor, los seguros de automóviles siguen despuntando por encima del resto. La variación interanual en julio fue del 9%, costando de media unos 415 euros, 34 euros más caro que en el mismo periodo del año anterior, según Prisma. Otros ramos, como el aseguramiento en comercios, creció por debajo del IPC, aunque el de hogar le sigue el ritmo a los coches. La prima media ascendió un 8,8% hasta los 292 euros, siendo las primas de nueva producción las que empujaron el precio, aunque las renovaciones también crecieron un 8,1%.