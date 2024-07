El seguro de coche sube casi un 24% en un año

Los seguros de automóviles continúan con su escalada de precios. En concreto, el crecimiento ha sido de un 23,87% comparando junio de 2023 con el mismo mes de este año, lo que se traduce en que la póliza cuesta de media unos 179 euros más cara, según el último informe Índice de precios del seguro de coche elaborado por el comparador Kelisto.es.

Este estudio, que recoge datos de aproximadamente 23.000 tarificaciones mensuales de los usuarios en la web y analiza a más de 20 compañías, muestra como la prima media se ha estabilizado en los 930,39 euros, con diferencias en función de la cobertura: una póliza de terceros ampliados cuesta de media 570 euros, una de terceros 446 euros y todo riesgo sin franquicia, la modalidad más completa está en 2.663 euros anuales.

Sin embargo, en términos trimestrales, el seguro de coches se ha abaratado casi un 1% en este segundo trimestre de 2024 comparado con la evolución hasta marzo. Por modalidades, todo riesgo lidera la caída (-0,71%), seguido de los seguros más básicos: los de terceros (-0,36%), mientras que la póliza a terceros ampliado se encarece ligeramente (1,25%). Esta estabilización llega después de un primer trimestre en el que la variación fue del 13%.

Mes a mes, abril fue el periodo que más descendió el coste promedio de la cuota, con una bajada de más del 4%. Los seguros a terceros son los que más se abarataron aquel mes, pasando de una prima de 470 euros a una de 448,54 euros (-4,58%).

Calma tensa en los precios

Desde Kelisto.es, no obstante, no quieren ser triunfalistas con esta relativa calma en las tarifas estos meses: "No es la primera vez que registramos signos de estabilización en el precio de los seguros de coche desde el inicio del episodio de subida de costes. . Durante el tercer trimestre del año pasado, el coste medio de la prima también bajó ligeramente, pero solo resultó ser un espejismo: a partir del último trimestre de 2023, volvió a la subida. Sin embargo, teniendo en cuenta que otros agentes del sector también han dado cuenta de esta estabilización y de que la inflación lleva meses contenida en otros ámbitos, tenemos motivos para pensar que estamos ante un cambio de tendencia real", afirmó el portavoz de seguros del comparador, Javier Martínez.

De hecho, Mapfre asegura que este incremento en las primas es "la única salida". Tal y como recoge el comparador, creen que esta ralentización de los precios no significa que en los próximos meses se vaya a producir una caída drástica.