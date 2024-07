Rastreator quiere triplicar las cifras de negocio del comparador energético

Uno de los gigantes en comparación en España, Rastreator, amplía horizontes y quiere seguir ganando cuota de mercado en otros terrenos. Con este objetivo, la compañía lanzó a finales de abril al mercado el negocio de energía, tanto para tarifas de luz como de gas, y en apenas tres meses han conseguido "más de 200.000 comparaciones" según confirma su CEO nacional, Víctor López.

Ahora, el objetivo marcado por la marca conocida por su icónico perro es "multiplicar por tres la facturación y los contratos de nuestros clientes", confirma López a este medio. Según explica el directivo, el comparador "aún se encuentra en una fase inicial de aprendizaje, pero tras la buena acogida que ha tenido el servicio, ya estamos ampliando equipo y gracias a nuestros asesores cada vez estamos pudiendo ayudar a más personas a revisar sus facturas con el fin de ahorrar", argumenta López.

El objetivo de ahorrar

Según apuntan desde la compañía, seis de cada diez consumidores afirman no entender la factura de la luz y el 51% no sabe qué tipo de contrato tiene en la actualidad. Además, el 79% cree que cambiaría de compañía si supusiera un ahorro en sus facturas de luz, pero que un 60% de ellos no ha comparado nunca ofertas entre compañías. Es aquí donde López insiste que hay margen de crecimiento. "Nuestra visión es afianzarnos en la posición de liderazgo en todos los ramos de seguros, pero también queremos serlo en otras áreas donde aún hay mucho margen. Además, tenemos otras verticales como los productos financieros que están funcionando muy bien y queremos seguir creciendo", aseveró López.