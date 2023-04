Rastreator lanza sus propias becas 'Rastreotech' para impulsar el empleo en el ámbito STEM

Rastreator, el bróker online de seguros y el comparador líder en España, ha lanzado por primera vez de la mano de Ironhack, la escuela de formación en programación y diseño web y mobile, la convocatoria de su propio programa de becas 'Rastreotech' con el objetivo de romper barreras entre colectivos vulnerables para potenciar su talento tecnológico.

El programa otorgará 8 becas financiadas al 100% por un valor de más de 60.000 euros destinadas a personas mayores de edad que sean beneficiarias de cualquier entidad social sin ánimo de lucro con sede social en España.

'Rastreotech' quiere ofrecer la oportunidad a personas en riesgo de exclusión social de transformar sus vidas y carreras profesionales a través del sector tecnológico mediante la formación y posterior incorporación al mercado laboral.

Esta iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al incluir aspectos de educación de calidad, reducción de las desigualdades y alianzas para lograr los objetivos, una de las prioridades de Rastreator .

Patricia Redonet, Responsable de RSC de Rastreator, explica: "En Rastreator apostamos por la formación como herramienta para derribar barreras sociales y creemos que fomentar el desarrollo de habilidades en materia tecnológica con personas en riesgo de exclusión social ayuda a estar más cerca de conseguir este objetivo. Con este propósito nacen las becas 'Rastreotech', un proyecto en el que hemos puesto todo nuestro cariño y con el que esperamos poder dar esta nueva oportunidad a las personas finalistas, además de facilitar su empleabilidad".

Además, Ironhack y Rastreator quieren dar la posibilidad a todas aquellas personas que no cumplan con los requisitos de solicitar las becas destinadas a beneficiarios de entidades sociales ofreciéndoles una ayuda de al menos un 10% de descuento para que puedan realizar el curso que deseen.

Una oportunidad laboral sin tener conocimiento previo en el sector tecnológico

Con esta colaboración, ambas entidades buscan facilitar el acceso para cursar uno de los bootcamps de Ironhack en Desarrollo Web, Diseño UX/UI, Análisis de datos o Ciberseguridad a personas que, sin necesidad de tener conocimientos previos en tecnología, demuestran potencial para su aprendizaje.

Tiago Santos, General Manager de Ironhack: "Nuestro principal objetivo es que todas las personas que realizan cualquiera de estos cursos les demos todas las herramientas para que se incorporen al mercado laboral y comiencen así una nueva etapa profesional. Uno de los aspectos más positivos de estos cursos es que no es necesario tener un conocimiento previo en la materia por lo que no haber estudiado o trabajado antes en ese área, no es ningún impedimento".

Proceso de solicitud y documentación a presentar: cómo solicitar la beca 'Rastreotech'

Todas las personas interesadas deben iniciar su inscripción a través del formulario dentro del plazo estipulado que termina el próximo 15 de mayo.

1.- Rellena el formulario. Completa el formulario de las "Becas Rastreotech" para solicitar una de las becas 100% financiadas para beneficiarios de una entidad social o para solicitar un descuento de al menos un 10%.

2.- Realiza el test de lógica. No es necesario estudiar o tener conocimientos previos.

3.- Entrevista personal. Si superas el test, pasarás a la fase de entrevista personal. Queremos saber por qué quieres estudiar en Ironhack.

4.- Verificación de documentación para los beneficiarios de una Entidad Social (sólo para solicitantes de una beca financiada al 100%. Si no aplica a tu caso, pasarás automáticamente a la fase 5). Comprobación y verificación con la entidad social de la siguiente información por parte de Rastreator:

- Datos societarios. Copia del alta de inscripción de la entidad en el registro correspondiente.

- Certificado de Entidad declarada de utilidad pública. Copia de la declaración de entidad de Utilidad Pública emitida por el Ministerio del Interior bien por parte de la autoridad competente.

- Certificado de entidad sujeta a la Ley 49/2002. Certificado de Hacienda conforme la entidad está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

5.- Fase final

Si obtienes una de nuestras becas financiadas al 100% o un descuento de un mínimo del 10%, podrás hacer una llamada personal online con el equipo de admisiones de Ironhack para resolver las dudas que puedas tener sobre los cursos y ayudarte a reservar tu plaza. Pincha aquí para consultar las Bases legales.