BBVA pierde 12.000 millones en bolsa, más de lo que ofrece por Sabadell, desde abril

BBVA pierde más de 12.000 millones de euros de valor en bolsa desde el pasado 26 de abril, el último día de cotización antes de que saliese a la luz la nueva intentona para fusionarse con Banco Sabadell. Esta cifra supone una cuantía mayor de lo que ofrece por la entidad catalana que, se sitúa en el entorno de los 11.000 millones de euros y una reducción de casi el 20% en su capitalización.

Al mismo tiempo, y durante los últimos algo más de tres meses que han transcurrido desde que una filtración en la prensa británica airease la información de los contactos entre ambas entidades, los títulos de Banco Sabadell han mejorado su valor en el mercado en un 5,3%, es decir, en términos absolutos, la capitalización de la entidad catalana ha subido en 490 millones de euros en el periodo.

Si se compara con el conjunto del sector en Europa, el índice Euro Stoxx Banks ha caído en el mismo periodo un 8,2%. Si se cruzan estas cifras, se puede apreciar que la acción de BBVA ha más que duplicado la caída del índice de referencia mientras que Sabadell ha conseguido batirlo, dejando atrás los números rojos y consiguiendo una revalorización de los títulos.

Al contrario de lo que suele ocurrir en operaciones de fusión en las que el mercado compra el movimiento, la correlación de estos dos valores en la actual operación se está llevando a cabo de forma diferente. La prima, que inicialmente era del 30%sobre el precio de cierre en el mercado el último día antes de que se hiciese pública la operación, se ha quedado reducida a apenas un 3% como consecuencia de la caída de BBVA y la subida de Sabadell.

"Normalmente, un significativo cierre de la prima significa que el mercado ve una alta probabilidad de éxito en la operación", señala un análisis de Bloomberg Intelligence, "pero en este caso es menos obvio por los malos resultados de BBVA frente a la exhuberancia de Sabadell".

Si finalmente saliese adelante la operación, la suma de las capitalizaciones bursátiles de ambas compañías totalizaría 60.461 millones de euros. Esta cifra todavía es un 4% inferior a la capitalización de BBVA en solitario antes de iniciar la segunda intentona de fusión con la entidad catalana.

Si se tiene en cuenta la comparativa con el valor conjunto en bolsa de ambas entidades antes de conocerse la operación, la caída sería del 16,1%.

BBVA cerró la sesión de este jueves con un precio de 8,82 euros por acción, tras una bajada del 0,50%. En el caso de las acciones de Sabadell, la caída fue del 0,39% hasta los 1,77 euros por título.

La decisión de los accionistas

Tras la aprobación de la ampliación de capital necesaria en BBVA para desarrollar la operación por parte de sus accionistas, el siguiente paso será que los propietarios de los títulos de Sabadell tomen una decisión al respecto de si vender o no sus acciones. Este movimiento, que no llegará hasta dentro de unos meses, es el que decidirá si la fusión llega o no a buen puerto.

"Los accionistas del Sabadell tendrán que decidir, en su caso, si este proyecto aporta más valor en solitario o se crea más valor incorporado al BBVA. Nosotros creemos que en la primera aproximación solo se han considerado las sinergias de costes y no las sinergias negativas de ingresos que pueden ser muy potentes con o sin remedies de la CNMC. Y al precedente del Popular-Santander me remito", apuntó el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, en una entrevista con elEconomista.es hace unas semanas.