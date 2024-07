González-Bueno: "La suma de BBVA y Sabadell vale un 4% menos que antes de la oferta, no está claro que el mercado vea valor"

Desde que BBVA lanzó la opa las cotizaciones de ambos bancos se mueven correlacionadas. El grupo vascoofrece un título propio por cada 4,83 de Sabadell e incorporaba una prima cercana al 30% antes de conocerse su interés el pasado 29 de abril. Si hoy canjease los títulos, el accionista del catalán aún sacaría una prima del 3,69% tomando de base la última cotización de ayer, mientras que los dueños de BBVA han visto depreciarse su valor desde que el grupo confirmó su interés y cae también la capitalización agregada.

"La suma de las partes se ha depreciado, es decir, como el BBVA ha perdido valor y, aunque nosotros lo hayamos ganado, como tenemos un tamaño menor, pues el conjunto ahora me parece que vale alrededor de un 4% menos de lo que valía en el 29 de abril, cuando se hizo la primera oferta", indica el consejero delegado del banco catalán, González-Bueno -la entrevista tuvo lugar el miércoles pasado-. Por entonces BBVA cotizaba a 10,9 euros y Sabadell a 1,74. El banquero resalta la dispar evolución frente al resto de bancos españoles que "se han revalorizado alrededor del 12%".

"Tampoco está claro que el mercado considere que esta es una operación que cree valor porque el valor ha disminuido cuando el resto de los valores de los bancos aumentaron", infiere. La cotización de Sabadell alcanzó ayer los 2 euros. Se ha revalorizado más de un 80% en el año, pero acumulaba un 59% antes de que el vasco destapase su interés. BBVA quedó a su vez en 10,03 euros y gana un 21,87% en el año.

"Los accionistas del Sabadell tendrán que decidir, en su caso, si este proyecto aporta más valor en solitario o se crea más valor incorporado al BBVA. Nosotros creemos que en la primera aproximación solo se han considerado las sinergias de costes y no las sinergias negativas de ingresos que pueden ser muy potentes con o sin remedies de la CNMC. Y al precedente del Popular-Santander me remito", zanja.

"Achatarrar la plataforma tecnológica de Banco Sabadell generaría una pérdida de 900 millones"

BBVA justifica la operación en la ganancia de escala, las sinergias y para crear un gigante con negocios complementarios (más de pymes en Sabadell y de retail en el grupo vasco) y con mayor presencia en España (diluye la dependencia de México y Turquía). Cifró en 850 millones las sinergias con la fusión, con crecimientos del 3,5% anuales en el beneficio por acción cuando complete dichos ahorros.

Para Sabadell la reducción de costes "no está bien calculada" y duda del impacto cifrado en capital al excluir la ruptura de alianzas comerciales o no afinar bien el ajuste de valor razonable de los activos. BBVA garantizó que el grueso de 750 millones que espera en ahorros procederán de tecnología y no de un severo ajuste de personal, pero al Sabadell no le cuadran los números. "De los 2.000 millones de coste del perímetro de Sabadell en España, 1.100-1.150 son de personal y el resto, una gran parte, son amortizaciones, licencias informáticas que pagamos a Microsoft, alquileres de sucursales..", detalla González-Bueno y cuestiona por completo la tesis de economizar prescindiendo de la plataforma.

Detalla que los costes totales de tecnología ascienden en la entidad catalana a 400 millones y "aproximadamente la mitad son de gestionar el banco", incluyendo las licencias que pagan a Telefónica o los ordenadores. "La otra mitad es infraestructura, son todos nuestros centros de datos y esos tienen ahora mismo un valor en libros de 900 millones", explica. "Para achatarrarlo habría que generar una pérdida de 900 millones más los aproximadamente 200 millones que se requieren para hacer ese movimiento hacia otro sitio", advierte, con la dificultad añadida de que la aprobación de esa decisión tendría que autorizarla los minoritarios del banco.

"El argumento del tamaño es curioso, el banco universal más rentable en España es Bankinter"

"El argumento del tamaño es curioso, el banco más rentable entre bancos universales en España es Bankinter. No es el más grande. No ha necesitado tamaño para ser el más rentable", elabora el consejero delegado de Sabadell frente al argumento de BBVA de la ganancia de escala para lanzar la opa. González-Bueno, que añade como ejemplo también a Kutxabank, considera que "el tamaño es dudoso que sea la causa de la rentabilidad por eficiencia en situaciones en que las sinergias, por ejemplo, entre España y un país de Hispanoamérica son muy relativas".

"Al contrario, hay veces que hay deseconomías por complejidad. Entonces, el tamaño en sí mismo es una cosa que hay que matizar mucho y que no necesariamente trae mayores beneficios", insiste. Califica además como "muy bueno" el tamaño de Sabadell porque dispone de "masa crítica".

Espacio para ganar clientes

"Tenemos un pie de balance de casi 250.000 millones, si esto es pequeño... Somos el cuarto banco de España. Tenemos la masa crítica para acometer todas las inversiones", elabora y recuerda, al respecto, el esfuerzo acometido para transformar y digitalizar el banco. "Y, por otro lado, tenemos un tamaño que nos permite seguir creciendo y ahí me remito a los resultados del segundo trimestre, en el que claramente se ve que, después de toda la transformación acometida, pues hay una capacidad de crecimiento muy importante porque tampoco tenemos una cuota excesiva", puntualiza, deslizando que ven margen de desarrollo claro en banca privada, con particulares y, "sobre todo, estamos creciendo en pymes porque, aunque tengamos una pyme de cada dos, tenemos todavía mucha capacidad para crecer más dentro de esos clientes".