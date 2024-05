Salud, autos y vida son los ramos con mayor concentración en el sector seguros

Las fusiones y los acuerdos empresariales no solo tienen como protagonista al sector bancario. Los seguros también forman parte de este juego y, aunque de momento esta corriente de unión se esté dando mayoritariamente en los corredores y brókeres, no significa que tarde o temprano no llegue a las aseguradoras.

La existencia de grupos fuertes en la industria y las muchas alianzas construidas en las últimas décadas, sobre todo, para prescribir sus pólizas a través de las sucursales bancarias hace que buena parte de la tarta de negocio esté concentrada en unos pocos grupos. Y es que en el ramo de automóviles, en el de salud y en el de vida, entre tres grupos dominan alrededor del 50% de la cuota de mercado total.

Vida es el negocio asegurador más particular. Aquí, los acuerdos de bancaseguros dominan gran parte del ranking: de las 10 primeras entidades con más primas emitidas en el primer trimestre de 2024, cinco de ellas son bancos (Caixa, Sabadell, Santander, BBVA e Ibercaja). Si se habla de grupos, que recogen los datos de todas las entidades filiales, VidaCaixa, Mapfre y Zurich tienen entre las tres el 54,95% de la cuota de mercado total, a pesar de que en la aseguradora suiza, más del 87% del negocio es reportado por Bansabadell Vida.

Mutua domina en autos y salud

Pasando ya a los negocios de no vida, dentro de los más concentrados está el ramo de salud y de automóviles. Pero ambos tienen algo en común: y es que el Grupo Mutua Madrileña domina en primas.

No obstante, el ser la primera clasificada en ambos ramos no sería posible sin el acuerdo de la aseguradora de Ignacio Garralda con VidaCaixa Grupo en 2011, por el cual Mutua Madrileña tiene el control del 50% de la entidad resultante, SegurCaixa Adeslas. Esta sociedad es culpable del 93% de las primas emitidas por Grupo Mutua en salud, siendo las restantes por el reciente acuerdo con IMQ. Entre ambas, conforman el 28,66% de la cuota de mercado.

En segundo lugar se encuentra Sanitas, que capitaliza la oferta con un 15,58% del total, emitiendo algo más de la mitad de las primas de Grupo Mutua. El top 3 lo cierra Asisa, la cual emitió primas por valor de 374 millones hasta marzo y tiene casi el 12% de la cuota de mercado. Entre todas ellas, suman el 56% del total de la oferta en salud.

Por último, autos, uno de los productos más importantes, ya que este es obligatorio, Grupo Mutua, Mapfre y Allianz poseen prácticamente la mitad del mercado (48,45%). Entre las tres, no obstante, la igualdad es bastante más notable que en los otros ramos, donde VidaCaixa y Grupo Mutua (a través de SegurCaixa Adeslas) duplican y triplican a sus competidores.