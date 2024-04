Sabadell genera capital para estar en posición compradora en vez de vender

Sabadell está en un momento dulce con sus cuentas en uno de los mejores puntos de su historia. En este sentido, y tras los beneficios de 308 millones de euros en el primer trimestre de 2024, con un alza del 50% sobre las cifras del mismo periodo del año anterior, la entidad que encabezan Josep Oliu y César González-Bueno mantiene un colchón de capital sobre los requerimientos de los reguladores de 437 puntos básicos, con un incremento de 52 puntos básicos en los últimos 12 meses y nueve en el último trimestre. Con estas cifras sobre la mesa, la posición de Sabadell podría tornarse más como compradora en vez de como vendedora, condición, esta última, que asumiría si finalmente se lleva a cabo esta operación.

Párrafo a parte merecen las cifras de capital que conseguirá en los próximos meses como consecuencia de la venta de una parte del negocio de pagos a Nexi. Así, tal y como indicaron en la llamada de explicación de resultados a los analistas la semana pasada, el capital que se obtenga de esta operación servirá para "tomar acciones de gestión que tengan sentido desde el punto de vista financiero" y que "puedan mejorar la rentabilidad de la entidad".

"Ni encima, ni bajo la mesa"

Sea como fuere, el propio César González-Bueno señalaba hace apenas unas semanas que no había nada "ni encima ni debajo de la mesa", en relación a una hipotética operación corporativa relacionada con la adquisición de Unicaja. "Creo que nuestros pares representan una situación de rentabilidad de liquidez de capital muy saludable, por lo que no tienen ningún incentivo para buscar fusiones y adquisiciones", apuntó entonces.

A ello añadió que "estamos centrados en aumentar la rentabilidad orgánicamente, y creo que ese ha sido uno de, si me permiten, de los éxitos de la evolución de Sabadell, porque hemos sido capaces de no distraernos y centrarnos en nuestro perímetro actual". En este sentido, el presidente del banco, Josep Oliu, apuntaba a la negativa de colgar el cartel de se vende en la filial británica, TSB, dadas las buenas cifras cosechadas. "En TSB, hemos mencionado que nos sentimos muy satisfechos con la franquicia para la que el 2024 es un año de transición, pero tiene un camino muy claro tanto en términos de curso y la evolución de los ingresos y así sucesivamente". Una vez más, la posición vendedora no parece una opción para Sabadell en este momento.