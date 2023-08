Santander ya da "casi el euríbor" en los depósitos de las grandes empresas

La no guerra por los depósitos en España no afecta por igual a todo tipo de clientes. Mientras aquellos de la banca retail, habitualmente conocidos como particulares, todavía se mantienen en mínimos en nuestro país, las grandes compañías –aquellas que entran bajo el paraguas de CIB, Corporate and Investment Banking– sí están consiguiendo rendimientos elevados. En el caso de Banco Santander, esta cifra sería de "casi el euríbor", según afirmó el propio José García Cantera, director financiero del grupo, durante la última presentación de resultados a los analistas que tuvo lugar hace unas semanas.

Las últimas cifras colocan el euríbor en el entorno del 4,1%, si bien en la fecha de las declaraciones estaba levemente por encima. Sería entonces en una horquilla cercana a esa cifra en la que se encontraría la retribución a las grandes empresas que son clientas del banco.

Cabe recordar que esta diferencia que ahora se aprecia en la retribución de los depósitos entre los diferentes tipos de cliente, también existía antes de la subida de tipos. Entonces, cuando el precio del dinero estaba en negativo, los particulares no debían pagar por dejar su dinero en el banco, si bien las grandes empresas si se vieron obligadas a hacer frente a este coste que, en ocasiones, llegó a ser del 0,5%.

La situación de la banca en general en nuestro país y del propio Banco Santander en particular, hacen que la retribución generalizada de este producto no sea una prioridad mientras que tratan de reconducir a los clientes hacia otro tipo de productos que ofrecen mayores rentabilidades y que, generalmente, están en el campo de la inversión. Así, a cierre de junio de este año, Santander tenía en nuestro país un ratio de liquidez a corto plazo (LCR) del 153%, cifra que supera en 14 puntos porcentuales al cierre de marzo.

De acuerdo con la presentación de resultados del primer semestre que tuvo lugar hace unas semanas, el tipo medio al que se pagan los depósitos en España de Banco Santander era del 0,72% –esto incluye todos los tipos de clientes– a cierre del segundo trimestre del año. Esta cifra ha ido aumentando a medida que pasaban los meses y el Banco Central Europeo (BCE) afinaba las subidas de tipos. Así, a cierre del mes de marzo, la media en España era del 0,53%, casi tres décimas más que al final del ejercicio 2022.

En el conjunto de Europa, el coste de los depósitos subió a cierre de junio hasta el 1,03%, algo más de dos décimas que la cifra fijada tres meses antes. A la cabeza estaría Polonia, que cabe recordar que tiene moneda propia, seguida de cerca por Reino Unido –con moneda y banco central, y como consecuencia política monetaria, propio–.

Diferencias entre países: del 36% de Argentina al 0,26% de Portugal

Pero las diferencias a la hora de retribuir los depósitos no se dan solo en función del tipo de cliente que deposite el dinero, también de la geografía en la que se encuentre y las circunstancias macro que existan en ella. Así, dentro de los países en los que opera Banco Santander, los extremos son Argentina, que a cierre de junio pagaba un 36% –debido a las importantes subidas de tipos continuas y la inflación crónica del país– y Portugal, en el que la entidad que encabeza Ana Botín apenas paga un 0,26%, el más bajo de todos los países.