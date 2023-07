Grisi (Santander) pide al futuro Gobierno "reglas claras" y cuidar la inversión privada

El Santander subraya la necesidad de contar con "reglas claras" y favorecer la inversión y el crecimiento al futuro Gobierno. "¿Qué le pediríamos al nuevo Gobierno, sea el que sea? Primero que nada: el crecimiento económico, que es muy importante tenerlo, inversión privada porque cada vez hay menos margen fiscal y tener reglas claras", indicó este miércoles su consejero delegado, Héctor Grisi.

Su demanda la formuló a preguntas específicas durante la presentación de resultados del banco. El Santander marcó récord en el primer semestre con un beneficio de 5.441 millones de euros, que crece un 7% interanual y bate los 5.178 millones estimados por el consenso de Bloomberg gracias al tirón en Europa, que compensa un resultado en Estados Unidos y Sudamérica.

El banquero aclaró que no percibe en el mercado preocupación por la seguridad jurídica con la situación actual y los resultados de los comicios. "En la conferencia con analistas no hemos tenido ni una sola pregunta al respecto, no sentimos que sea el caso", aseguró.

No obstante, señaló que "tener reglas claras es tener tranquilidad. En lo que podamos ser más predecibles y cuanto más aburridas sean las cosas siempre son mucho mejores para nosotros", aclaró.

No quiso ir más allá y eludió elucubrar sobre cómo se conformará el Ejecutivo o si conviene que se constituya con la suma de muy diversos partidos o repetir elecciones. "Trabajaremos con cualquier Gobierno que esté en frente y de la manera cómo resulte", zanjó.

Con lo que sí se mostró crítico es con el nuevo impuesto a la banca que ha costado al Santander este año 224 millones de euros, expresando su disconformidad con el tributo y la eventualidad de que se prorrogue. "Entendemos que los gobiernos necesitan recaudar impuestos, pero las empresas deben de pagar todos lo mismo. No sé por qué tenemos que pagar unos más que otros", manifestó.

Al respecto expuso que el Santander destina un tercio del beneficio a reinvertir en el negocio, dando crédito y realizando inversiones; otro tercio lo dirige a retribuir al accionista "y otro tercio completo se va al pago de impuestos". "Entonces consideramos que pagamos lo adecuado y damos una retribución a la sociedad en la manera que lo tenemos que hacer", apuntó.

Sobre la acusación a la gran banca de que no está trasladando a los depósitos la subida de tipos y la petición del Gobierno a la CNMC que investigue si falla al competencia, defendió la alta rivalidad existente entre las entidades y deslizó que el grupo Santander sí está remunerando el ahorro en alusión a la oferta de Openbank, que recientemente ha lanzado una imposición a seis meses de plazo al 3,07% TAE.

Junto al director financiero, José Antonio Cantera, indicó que es un proceso progresivo, que en España no se da con la intensidad de otros mercados aún porque hay mucha liquidez y permite dar los créditos más baratos de Europa.

"Si ves la foto completa, lo que pagamos por el ahorro y lo que cobramos por el crédito, tenemos hipotecas a precios muy ajustados contra la curva de tipos", elaboró, asegurando que "los bancos españoles damos el crédito más barato que la media de países europeos, incluyendo ahí Alemania".

Apuntó que el precio medio de las hipotecas se sitúa en el país "solo 37 puntos básicos por encima de la deuda pública" cuando "en Alemania lo están dando a 164 puntos básicos por encima" e, incluso, se han mantenido ofertas por debajo del coste de la deuda en algunos momentos.