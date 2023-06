El fondo Norges crece en el capital de Unicaja y se coloca en el 5% desde el 4,43% que tenía hasta ahora. Así lo ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en una notificación en la que detalla que mantiene un 0,571% de ella a través de derivados financieros.

Este movimiento se produce en un momento en que la compañía se afana en buscar una nueva figura para ocupar la silla de consejero delegado después de que el pasado 1 de junio se produjese el cese de Manuel Menéndez, proveniente de Liberbank.

Esta marcha que propios y extraños venían dando por hecho desde hace meses, como ha venido publicando este medio, se produjo tras la pérdida de poder del ala asturiana en el consejo con la salida de varios de sus consejeros afines. Así, el bloque malagueño de la entidad, con la Fundación Unicaja a la cabeza, tiene el control de su consejo tras la junta de accionistas del pasado marzo.

Pero el puesto de Menéndez no es el único que está vacante, hay cuatro sillas de independientes que también lo están. En las semanas previas a su salida se produjo la dimisión de María Garaña, que anunció su salida del banco el pasado mes de enero, hace seis meses –la salida efectiva fue en la junta de accionistas celebrada en marzo–, y todavía no ha sido reemplazada.

A su salida voluntaria se sumó la no ratificación de los también independientes Isidoro Unda y María Teresa Costa en la misma junta de accionistas. Pero no fue la última: Jorge Delclaux, que ya formaba parte del consejo de Liberbank antes de la fusión con Unicaja, presentó su dimisión por "su desacuerdo con las decisiones adoptadas por un reducido grupo de accionistas en la pasada Junta General de Accionistas de la Sociedad y por la posición del Consejo de Administración al no adoptar medidas que, desde su punto de vista, garantizarían el buen gobierno corporativo de la sociedad", según apuntó.