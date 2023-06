Herrero se descarta de ministra y apunta a Escrivá: "No es bueno pasar de la AIReF al Gobierno"

La tensión entre la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y su antecesor al frente del organismo evaluador, José Luis Escrivá, subió este jueves de escala. A preguntas de si se ve como ministra en el futuro Gobierno, Herreno lo rechazó de manera rotunda y aprovechó para alertar sobre las nocivas consecuencias de un trasvase entre el organismo y un Ejecutivo.

"No me veo como ministra en ningún Gobierno. Es más, en mi opinión no es bueno pasar de la AIReF al Gobierno y, desde luego, sería imposible pasar del Gobierno a la AIReF", espetó en reproche a Escrivá en unas jornadas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizadas por la Apie y BBVA.

Sus palabras llegan después de varios choques a raíz del cuestionamiento por parte de Escrivá de informes emitidos por el organismo que supervisa las finanzas públicas, refutando sus conclusiones y recomendaciones y descalificando los procedimientos o datos asumidos en los análisis.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) provocó el último y más duro enfrentamiento. Escrivá acusó al organismo evaluador de falta de interlocución con el ministerio y de utilizar datos "de escasa calidad y falta de fundamentación" para poner en entredicho sus cifras. La AIReF había estimado que apenas llega a 280.000 hogares frente a los 627.957 cifrados por el ministerio en tres años de aplicación.

"Me ha sorprendido bastante el pronunciamiento del Ministerio, pero yo diría que me ha sorprendido a mí, ha sorprendido a la AIReF, ha sorprendido a nuestro consejo asesor, ha sorprendido a expertos, ha sorprendido a instituciones que colaboran con el Ministerio en el desarrollo de esta política, que han dicho que les parecía que lo que decía AIReF era lo que ya se sabía desde hace tiempo y yo diría que os ha sorprendido a vosotros mismos", elaboró Herrero sobre ese enfrentamiento.

La presidenta del organismo evaluador, que dedicó gran parte de su intervención en las jornadas a reclamar reforzar la independencia del organismo para evitar "grietas" donde haya una tentación de injerencias, defendió que la AIReF "realiza sus evaluaciones desde la independencia" y "ahí no tiene cabida planteamientos políticos". "Solamente tienen cabida datos, objetivos y planteamientos técnicos", agregó.

En su opinión, los Gobiernos "siempre tienen la tentación de abrir grietas" y, aunque haya consenso en la idea de tener instituciones fiscales independientes, "lo cierto es que luego hay ciertos pronunciamientos que evidentemente pueden resultar molestos".

Por eso pidió ir más allá de garantizar la independencia por ley y apeló al amparo de las instituciones europeas. "Nos viene muy bien el apoyo que siempre recibimos de la Unión Europea. Pero la independencia la tenemos que pelear día a día", indicó.

Herreno negó al ministro la queja de que no había contactado con su departamento desvelando que le designó el interlocutor que habían pedido la AIReF para el análisis a finales de 2022 y han mantenido varias interlocuciones, aunque admitió que no ha habido contacto alguno desde la denuncia de Escrivá.

Sobre los reproches a la validez de las cifras utilizadas, expuso que son los datos que "suministran las comunidades autónomas sobre las rentas mínimas" y "todos los expedientes del Instituto Nacional de Seguridad Social", si bien admitió que en las distintas fuentes hay "unas discrepancias enormes" lo que impidió, por ejemplo, evaluar la existencia de duplicidades. "Con eso se obtienen los datos y las conclusiones y está fuera de duda la calidad que tienen ambas informaciones", reparó.