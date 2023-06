La Airef denuncia que el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 35% de hogares que podrían recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se aprobó hace algo más de tres años, en plena pandemia, para llegar a 2,2 millones de ciudadanos como instrumento para luchar contra la desigualdad de los más vulnerables. Ahora, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) se ha estancado en los 284.000 hogares, abandonando a cerca de dos tercios de las familias que cumplen los requisitos para recibirlo, y el coste anual efectivo se ha limitado a 1.900 millones de euros, "el 47% de su potencial".

La presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha presentados hoy las cifras, en la segunda valoración que hacen desde la entidad sobre el IMV. Herrero lamentó las "dificultades y escasos avances" en la aplicación y gestión de una de las medidas estrella del Gobierno en esta legislatura. A pesar de ello, la Airef ha destacado que "los pasos" dados iban "en la buena dirección "para impulsar la prestación.

Estas cifras no incluyen los datos de País Vasco y Navarra, ya que las haciendas forales no han compartido esta información con la Airef.

Los malos datos se deben a la elevada tasa de familias que, pudiendo acceder a la ayuda, no la solicitan (tasa non take up), que se mantiene en el 58%. Esta cifra es similar a la registrada hace justo un año, por lo que las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, entre ellas, la difusión de información y la reducción de trámites de solicitud, no han tenido el éxito esperado.

Pero España no es el único país de nuestro entorno que no ha alcanzado el objetivo de alcance de la medida. La Airef enmarca "en el entorno del 50%" la media de tasa non take up de nuestros vecinos europeos. No obstante, en el caso del nuevo complemento de infancia, la institución mostró su preocupación por el alto porcentaje de hogares con derecho a recibirlo que no lo piden, que asciende al 76%, y avisó de que, "si estuviera plenamente implementado", beneficiaría a 1,5 millones de familias.

Esta realidad se repite en otro tipo de medidas con el mismo carácter y aproximación, entre ellas, el cheque de 200 euros que el Ejecutivo aprobó el año pasado para colectivos vulnerables. En este caso, la tasa de non take-up se elevó al 77%, según la Airef. Con respecto al perfil de los potenciales beneficiarios del IMV que no lo solicitan, el 61% son hogares sin hijos a cargo y el 64% reside en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.