La 'fintech' española Plazo entrará en Francia, Portugal e Italia el próximo año

La fintech española ID Finance pisa el acelerador en los planes de crecimiento. Fundada en 2015 en Barcelona, la firma desembarcó en México en 2017 y en 2021 lanzó Plazo, plataforma que se transformará en neobanco cuando el Banco de España autorice la licencia y llamada a ser el gran puntal para su desarrollo. Se encuentra actualmente "en fase de testeo" en el mercado azteca y el grupo ya se plantea introducirla en Francia, Italia y Portugal cuando consolide el proyecto en España, a partir de finales de 2024, para dar el salto después a otros mercados latinoamericanos como Colombia o Chile.

"Inicialmente queremos asentar Plazo en España, lo que nos llevará aproximadamente un año, y después nos plantearemos la expansión internacional", comparte Víctor de las Heras, Global CFO de ID Finance y miembro del Consejo de Plazo.

ID Finance ha ido enlazando etapas desde su fundación: arrancó como plataforma de microcréditos, concedidos online desde la web, y al desarrollar la app financiera digital Plazo entró de lleno en los pagos flexibles y en financiación a clientes.

"Para nosotros, Plazo es el futuro de la compañía y en España hay mucha potencialidad de crecimiento. Obviamente, como en cualquier negocio financiero, para poder escalar el producto, necesitas gasolina y por eso estamos trabajando en una operación de financiación que nos ayude a crecer", desvela.

La fintech ha iniciado conversaciones con varios financiadores para captar "más de 200 millones de euros" bajo la estructura ABS, usando un "warehouse"; esquema que permite ir generando cartera de créditos para que posteriormente se titulicen. "La idea es consumir esos 200 millones -prestarlos a clientes- en prácticamente año y medio" en España, indica.

El principal reclamo en Plazo es una tarjeta de débito, emitida con MasterCard, que permite al titular obtener ahorros y recompensas, con hasta un 40% de cashback, cada vez que la utilice para pagar sus compras en los comercios asociados, aunque la vocación es escalar el producto añadiendo funcionalidades.

"Queremos que los clientes utilicen Plazo como la aplicación de referencia, que se convierta en su aplicación de salud financiera. Para ello lo estamos rodeando de una serie de funcionalidades", explica. Con esta vocación incorporó un chatbot que busca ayudar al cliente a mejorar su nivel de ingresos. Con el conocimiento que tiene de él gracias a sus datos, le ayuda a mejorar el perfil en Linkedin y ofrece consejos para tener mejor visibilidad laboral e, incluso, le puede conectar con una bolsa de empleo. "Llevamos seis meses trabajando con ellos y hemos tenido casi 20.000 visitas", desliza.

La última prestación que ha asociado a la tarjeta es la función de crédito, negocio donde ve grandes oportunidades de desarrollo en España y para lo que busca captar los más de 200 millones en financiación.

Pero en la actualidad el gancho estratégico son las recompensas, máxime cuando el perfil de usuario de Plazo es, sobre todo, "un cliente digital que busca y compara". "Los usuarios pueden ver un programan de cashback atractivo. Si tengo que pagar la compra mensual o semanal en el supermercado ¿por qué voy a utilizar la tarjeta de mi banco que no me da nada, cuando a lo mejor Plazo me puede reembolsar un 5 o 10% en compras?", apunta.

870.000 clientes

Plazo cuenta con 130.000 clientes, la mayoría en nuestro país, y aspira a alcanzar los 870.000 en 2025 solamente en este mercado. "La proyección de base que hay detrás es que en España hay un mercado de usuarios de tarjeta potencial de aproximadamente 14 o 15 millones", señala. El censo corresponde al nicho de medios de pago que encaja en su estrategia y depurando que la mayoría de ciudadanos cuenta con dos o, incluso, tres plásticos en su poder.

Campaña de 'crowdfunding'

La plataforma ha lanzado una nueva campaña de crowdfunding a través de Cowdcube para ofrecer a accionistas y clientes la oportunidad de participar en la ronda de capital de 30 millones de euros que cerró recientemente con el gestor de activos británico Kingsway Capital.

Con la ampliación de capital la compañía alcanzó una valoración de 235 millones de euros, frente a los 220 millones de la ronda anterior, cerrada en diciembre de 2021.

Con los nuevos recursos captados, unos 14 millones fueron capital primario y los restantes se destinaron a la adquisición de participaciones de antiguos accionistas de ID Finance a los que tomó el relevo Kings Capital, adquiriendo casi un 47% del capital social.

La startup forma parte de las fintech que han alcanzado la rentabilidad. En 2022 ID Finance registró unos ingresos de 170 millones de euros y un beneficio de 6,3 millones de euros. El grueso se generó en España, pero de la Heras desveló que México "va a empezar a sumar ya bastante este año. Va a aportar unos 2-3 millones de euros netos al beneficio consolidado de 2023". La firma solicitó al Banco de España una licencia de entidad de pago en el año 2021 y confía en recibir la autorización a lo largo del actual ejercicio, lo que le permitiría afrontar la expansión internacional, incluso, con mayor agilidad aprovechando el pasaporte europeo.

Tarjeta monederos

Entre las nuevas funcionalidades que explora con Plazo figura que los clientes puedan derivar una parte de su nómina a la tarjeta, con una función de tarjeta monedero para mejorar sus prestaciones, teniéndolo en prueba dentro de la propia fintech.