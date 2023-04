La situación macrofinanciera favorece la alianza entre la banca 'tradicional' y las 'fintech'

La actual situación de encarecimiento de la financiación, precipitada por el aumento de los tipos de interés para hacer frente a la inflación, nos deja un escenario en el que la colaboración entre los bancos considerados "tradicionales" y los neobancos y las fintech es una oportunidad para ambos actores, de forma que puedan hacer frente a las dificultades y seguir creciendo.

Hoy en día, la digitalización está aquí y no es una opción, ha venido para quedarse, según afirman los expertos. Y es en este contexto donde proliferan los modelos alternativos de negocio, como es el caso de los neobancos y las fintech, que ofrecen servicios financieros ligados a las innovaciones tecnológicas. Así, actualmente en España hay casi 1.000 fintech y contamos con el tercer vivero más importante de Europa. Sin embargo, este tipo de entidades no deben suponer una competencia directa para los bancos considerados "tradicionales", sino que, combinando sinergias entre ambos actores, es posible conseguir un relevante desarrollo para el sector y cubrir de forma más eficiente las necesidades de los clientes, que deben situarse siempre en el centro.

Sobre estas y otras cuestiones debatieron los participantes en la mesa de debate del evento Evolución del sector financiero en España: Sinergias entre la banca y los neobancos, organizado por elEconomista.es en colaboración con Id Finance, Mambu y Nickel.

Todos los ponentes se mostraron de acuerdo en que la tecnología es un elemento disruptivo que trae consigo una serie de oportunidades que permiten hacer frente a problemas actuales de la banca. Por ello, las fintech, empresas más especializadas en targets y oportunidades de negocio concretas, pueden servirse de la experiencia y conocimiento de los bancos para que, entre ambos, sea posible aportar soluciones a los retos del sector.

Así lo recalcó Víctor de las Heras, Global CFO de ID Finance y miembro del consejo de Plazo, que afirmó que las fintech tienen "la capacidad de innovar y lanzar rápido un producto" además de "detectar el nicho de mercado" de una forma más efectiva. Como ejemplo, usó el de Transferwise, especializada en las transferencias entre cuentas de diferentes países. Sin embargo, resaltó la importancia de "poner al cliente en el foco", ya que este tiene muchas posibilidades "a golpe de clic" y es necesario saber anticiparse a él y adaptarse a sus nuevas necesidades.

En este sentido, hizo referencia a zonas que actualmente no cuentan con presencia física de ninguna entidad financiera. Concretamente, según cuantificó Mónica Correia, CEO de Nickel España, se trata del 24% de municipios de España y la cifra aumenta si nos referimos a aquellos en los que no disponen de cajeros, que son el 49%. De acuerdo con esta experta, la solución ante estos problemas es optar por un modelo híbrido entre la banca más tradicional y los nuevos servicios más tecnológicos. Esto es así, ya que un modelo 100% digital dejaría fuera a las personas que no tengan las capacidades necesarias. Por ello, afirmó que su compañía apuesta por "una forma sencilla y accesible" en la que se combina una "presencia digital fuerte, pero también física para estar al lado del cliente y dar una propuesta universal que llegue a todos los colectivos".

Por su parte, Inés Muñoz, Area Sales manager de Mambu, también resaltó ese papel de conocedor del sector con el que cuentan los bancos y su método más presencial que cuenta con la "confianza" de los clientes. Esto se complementa con la tecnología, "principal elemento del ADN de las fintech", su agilidad y su capacidad de ofrecer servicios financieros casi "invisibles".

Esta simbiosis es posible visualizarla en el caso de Imagin, que nace dentro de CaixaBank. Según su CEO, Benjamí Puigdevall, se trata de una propuesta de trabajo que ya tiene 4 millones de usuarios. "Es una combinación de los dos modelos: el modelo más tradicional, con el modelo más disruptivo de neobanco. Es un ejemplo de que esa combinación es posible y suma", ensalzó. Pero para ello, incidió en la necesidad de que tras el neobanco exista "una entidad de confianza" porque "une lo mejor de los dos mundos: lo que buscan los millenials con lo que buscan los clientes tradicionales".

Por último, Israel Rodríguez Ponce, director de Innovación de Unicaja Banco ofreció el punto de vista, precisamente, de la banca, que considera a las fintech "una oportunidad para generar innovación en nuestro sistema financiero". Asimismo, nombró los "laboratorios de coinnovación", entornos controlados en los que prueban colaboraciones con clientes reales, lo cual aporta agilidad, ya que "en pocas semanas se encuentra la solución adecuada o se desecha". También, alabó el papel del regulador, por el hecho de que permite la innovación dentro del sector, pero ofreciendo seguridad a los clientes.