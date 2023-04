Apple se mete en la 'guerra' por los depósitos con una cuenta de ahorro que ofrece una rentabilidad anual del 4,15%

La lucha por los clientes se recrudece a medida que se consolida el escenario de tipos de interés más altos y los bancos siguen presentando fugas de depósitos, en parte por ofrecer un rendimiento peor que otras alternativas, en parte por las recientes turbulencias financieras. Aunque los fondos del mercado monetario (bonos, letras, pagarés... renta fija a muy corto plazo) están siendo la opción más destacada -en EEUU ya ofrecen un 5%-, surgen otras opciones como la que pone en marcha Apple de la mano de Goldman Sachs.

El gigante tecnológico ha presentado una largamente esperada y prometida cuenta de ahorro de alta rentabilidad para los usuarios de Apple Card (la tarjeta de crédito creada por Apple) bajo dos reclamos: una atractiva tasa del 4,15% anual, más de 10 veces la media nacional respecto a lo que ofrecen las entidades al uso, y la facilidad de constituirla a través de su aplicación Wallet (billetera).

Según el comunicado emitido este lunes por la empresa de Cupertino, la cuenta no tiene comisiones, ni depósitos mínimos, ni requisitos de saldo. El saldo máximo de la cuenta es de 250.000 dólares y los depósitos estarán protegidos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). La cuenta solo se podrá abrir en EEUU y el dinero no se puede gastar directamente desde la cuenta de ahorro de Apple, sino que primero habría que transferirlo a una cuenta corriente o a Apple Cash.

Aunque el tipo del 4,15% es superior al de una cuenta de ahorro estándar, un puñado de bancos online ofrecen tipos de hasta el 5% APY, según las cifras de Bankrate que recoge el Wall Street Journal. Pero los populares productos de ahorro de alto rendimiento de Ally Bank o el propio Marcus de Goldman ofrecen tipos más bajos que el de Apple: 3,75% y 3,9%, respectivamente.

Apple anunció el producto en octubre, como parte de una serie de nuevas ofertas financieras. La premisa es generar más ingresos a partir de los servicios, que ya se han disparado en los últimos años, y proporcionar otra forma de atar a los consumidores a la plataforma de Apple.

Sin embargo, la entrada en el sector no siempre ha sido fácil. Un servicio de 'compra ahora, paga después' (BNPL, por las siglas en inglés de 'buy now, pay later') ha sufrido un largo retraso antes de empezar a funcionar el mes pasado. Y la propia cuenta de ahorro ha tardado unos seis meses en aparecer tras el anuncio. "Nuestro objetivo es construir herramientas que ayuden a los usuarios a llevar una vida financiera más saludable", defendió en el comunicado Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.

La compañía generó casi el 20% de sus ingresos por servicios el año pasado, frente a alrededor del 8% una década antes, y se avecinan más ofertas. Bloomberg News ha informado de que se está trabajando en un programa de suscripción para iPhone, junto con una versión ampliada del programa Pay Later (paga más tarde) llamada Apple Pay Monthly Installments, que puede gestionar transacciones más grandes durante periodos más largos, al tiempo que cobra intereses.

Estos movimientos en plena pugna por atraer a los depositantes podría aumentar la presión sobre otras empresas financieras que están tratando de proteger sus fondos. Los bancos pequeños y medianos, en particular, se han enfrentado a retiradas este año, ya que los ahorradores buscan mayores rendimientos en otros lugares o mueven su dinero a refugios seguros, como JP Morgan Chase, tras el colapso de Silicon Valley Bank el mes pasado. El consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, predijo el viernes que el efectivo seguirá saliendo de las cuentas bancarias tradicionales en medio de esas presiones.