Los depósitos de las familias caen por tercer mes consecutivo por la inflación y se alejan del billón

Los depósitos de las familias cerraron en octubre con una caída del 0,5%, hasta situarse en los 987.000 millones de euros, según los últimos datos publicados este lunes por el Banco de España.

El ahorro de los hogares cayó así por tercer mes consecutivo evidenciando los mayores costes por la inflación y el precio de la energía. Los depósitos rompen así la tendencia al alza vivida desde que comenzó la pandemia, que llevó a las familias a marcar ahorro récord mes tras mes por el menor gasto acometido durante los confinamientos y también ante la incertidumbre económica.

De hecho, estuvieron a punto de tocar el billón de euros, aunque finalmente no se alcanzó, marcando su dato más alto en julio de este año con 997.400 millones de euros. Esta última cifra evidencia que en tan solo tres meses, el conjunto de las familias han consumido más de 10.000 millones de euros de sus depósitos.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, alertó de esta situación la semana pasada. De Guindos apuntó entonces que, a pesar de que los hogares acumularon ahorro en la pandemia, "ya vemos que se va reduciendo de una forma cada vez más intensa porque la inflación reduce la renta real disponible, especialmente para los grupos más vulnerables con menor renta".

Las empresas españolas también redujeron los depósitos en octubre, en este caso un 3,3% frente al mes previo, hasta situarlos en los 309.700 millones de euros. No obstante, aunque las compañías acumularon también liquidez durante la pandemia, su variación mes a mes no ha sido al alza de forma constante como en el caso de los hogares. No obstante, cabe destacar que las empresas tocaron récord en depósitos en septiembre, con 320.000 millones, por el traspaso de los saldos desde otros instrumentos hacia los depósitos a plazo, ahora que dan una mayor rentabilidad con el alza de tipos.