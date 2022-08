BBVA permitirá firmar las operaciones en el móvil con la cara y huella dactilar

BBVA toma la delantera en materia de biometría y permitirá firmar todas las operaciones efectuadas desde su app con la huella dactilar o el reconocimiento facial. Se convierte así en la primera entidad que ofrece este servicio en España, con la vocación de mejorar experiencia del usuario y fidelizarlo y tras testar su uso.

Sus clientes en España están, de hecho, "bastante familiarizados con la biometría" conforme la propia entidad porque la introdujo en 2016 como fórmula alternativa de autentificación para quien quisiese abrir una cuenta con el móvil a través de un simple 'selfie' o de una videollamada, gracias a la alianza que mantiene con la empresa de verificación digital Veridas en cuyo capital participa.

Desde entonces, más del 50% de los clientes acceden con biometría y el paso que da ahora lo hace tras testearlo entre estos usuarios. Un 10% de los usuarios que se abrieron cuenta con 'la cara' firman, de hecho, ya algunas operaciones con el mismo sistema. El objetivo de BBVA es que ese 50% suba y un 70% haga uso de la herramienta para acceder al banco en este 2022.

Forma parte de su decidida apuesta por la digitalización y que hace que fuesen ya clientes digitales en junio un total de 45,5 millones (un 71,4% del total y cifra que crece un 38% interanual. Otros 43,5 millones son clientes móviles (+42%), mientras que las ventas digitales coparon a su vez un 76,7% del total de unidades vendidas.

Para hacerlo posible su app integra FIDO (Fast Identity Online), el último estándar de autenticación 'online' del mercado. El usuario gana en comodidad con la biometría al no tener que introducir dígitos o caracteres para autentificar las firmas que realice para validar operaciones y se refuerza la seguridad, protegiéndolo ante posibles fraudes. Con el sistema de biometría, los datos que están encriptados no viajan y no se acumulan ni almacenan en BBVA.

Se trata de "un proceso rápido, seguro y cómodo. Esta forma de autentificación mejora la experiencia de usuario y evita los contratiempos derivados de la falta de cobertura o localización que pueden ocasionar los mensajes cortos", explican en la entidad.

La nueva opción sustituirá a todas las validaciones exigidas en operaciones efectuadas a través de la app que se resolvían con SMS. Entre otras, sus clientes podrán firmar así las transferencias, la consulta de movimientos, acceder al banco a través de canales digitales cada 90 días, autentificar operaciones realizadas con Bizum, el pago en comercios online o, incluso, apagar y encender las tarjetas o consultar el CVV.