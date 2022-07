Santander busca crecer en EEUU con banca de inversión y triplica ingresos

El negocio de banca de inversión del Santander ha puesto el foco de crecimiento en EEUU. El aterrizaje de José Linares hace cinco años como responsable global de Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha cambiado el peso de los mercado en este área, antes enfocado especialmente en Brasil y España, y ha dado relevancia al mercado norteamericano. El grupo financiero tenía hace cinco años unos ingresos de 280 millones de dólares (267 millones de euros) por la vía de la banca mayorista que en 2021 pasaron a ser 600 millones de dólares (573 millones de euros) y prevé cerrar este ejercicio en el entorno de los 800-900 millones de dólares (760-860 millones de euros), el triple que hace cinco años.

El impulso al negocio viene dado especialmente por la compra del bróker americano Amherst Pierpont hace justo un año, que aportará gran parte del nuevo impulso a los ingresos. A pesar de que la actividad de banca de inversión del grupo financiero pone en la actualidad el peso en EEUU, una vez se consolide el negocio, el siguiente paso será mirar a Oriente. "Después de haber estado centrados en Europa en los últimos cinco años, estamos muy enfocados en EEUU y eventualmente pondremos foco en seguir creciendo en Asia", asegura Linares.

El grupo financiero cuenta en la actualidad con 250 personas en el continente, cuatro oficinas relacionales (Hong Kong, Shanghái, Pekín y Singapur) y se ha especializado en asesorar a las compañías Chinas en operaciones de compras en Latinoamérica, una actividad especialmente centrada en M&A (fusiones y adquisiciones por sus siglas en inglés). Además, el banco ha entrado a hacer el pago de monedas para que las compañías Chinas puedan comprar en otro país en su moneda local o la divisa del país donde realiza la operación, en vez de utilizar una tercera moneda, que habitualmente es el dólar, evitando así el riesgo del tipo de cambio.

El banco ha reequilibrado el peso de los mercados en los que opera en estos cinco años. Mientras que antes el negocio mayorista en Brasil y España suponían el 53% de los ingresos del negocio mayorista, ahora están por debajo del 40%, cediendo terreno a favor de EEUU, Reino Unido y Europa. Otro cambio de los últimos años ha sido la tipología de clientes, antes el 75% eran corporativos y en la actualidad suponen menos del 60%. Y el tercer elemento de cambio es la diversificación de productos que divide la actividad en tres grupos, el de banca de inversión, banca transaccional y de mercado, con éste último aportando algo más de un tercio de los ingresos. "En 2021 los ingresos crecieron un 23% y no me sorprende que en 2022 fuera similar porque la actividad sigue estando centrada en la transición energética, las inversiones en transformación digital y las infraestructuras. Queremos estar en el Top 3 en todo lo que hacemos", explica Linares. El banco ha puesto toda su atención del negocio en estas tres patas y está "en el centro de una actividad que no ha dejado de crecer". De cara a España, el responsable global de Santander CIB considera que el país es líder en renovables, debe tomar un rol líder y el Santander debe estar con el empresario español.

Demanda mismas reglas

El responsable global de Santander CIB, José Linares, señala que Europa necesita una banca europea muy potente para competir con la de EEUU y pide simetría en las normas del juego. "Estamos encaminados a ser uno de los bancos de inversión de referencia en Europa", dice. En lo relativo a compras, el banco ve poco margen de crecimiento por esta vía en Europa y más en EEUU, aunque si hay alguna operación la mirarán.