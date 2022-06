"Estamos abiertos a oportunidades que sumen negocio rentable, no por volumen"

Línea Directa acaba de cumplir un año de su estreno bursátil -salió a cotizar el 29 de abril de 2021-. La corrección sufrida por el sector asegurador ha disuelto su rally inicial, pero el director financiero de la compañía, Carlos Rodríguez, afirma que han cumplido "todos los hitos" que se marcaron. Defiende el potencial como "valor de crecimiento" por el rentable modelo (su ROE roza el 30%) y el objetivo de retribuir al máximo el dividendo. Tras liberarse del corsé de consolidar en Bankinter, quiere acelerar el crecimiento y se declara abierta a explorar toda oportunidad que añada rentabilidad.

La cotización debutó con fuertes revalorizaciones y se han esfumado, como con el resto de valores de aseguradoras, con las nuevas incertidumbres, la subida de siniestralidad y de la inflación ¿Se sienten satisfechos o decepcionados con el recorrido de la cotización?

Nunca hemos lanzado las campanas al vuelo cuando la cotización se puso en niveles de 1,7-1,8 euros por acción, y ahora está en 1,32-1,33 (debutó a 1,318). Creo que el ejercicio de la salida de bolsa ha sido un éxito, independientemente de la evolución de los mercados porque ha sido un cambio radical para la compañía en todos sentidos: desde el punto de vista de la notoriedad, desde un punto de vista de jugar en las grandes Ligas, tenemos un capital muy repartido entre accionistas muy sólidos y somos la compañía con el mayor dividendo del sector asegurador Todos los hitos que nos marcamos con la salida a bolsa se han cumplido. Esto es un tema de largo recorrido y nosotros confiamos que el valor que creemos que tiene Línea Directa se irá asentando. Además, a la compañía le queda todavía recorrido desde el punto de vista de liquidez en el mercado y eso va a hacer también que la evolución bursátil sea algo diferente.

Además del compromiso de dividendo, Línea Directa tiene una rentabilidad ROE del 29,2% y un ratio combinado del 89%, ¿qué es lo que no aprecia el mercado?

Yo creo que el mercado aprecia. Si miras los múltiplos, nuestro PER está en el torno del 13-14 cuando nuestros competidores locales están en un dígito nada más y nos comparamos mucho más con los países nórdicos y con los países del Reino Unido. Con ese múltiplo, el mercado sí está reconociendo que Línea Directa es una compañía diferente en todo lo que hace.

Han repartido el 90% del beneficio y los analistas esperan un resultado inferior este año por la normalización de la siniestralidad ¿Subirán el pay-out para mantener la cuantía?

Siempre hemos transmitido al mercado que vamos a garantizar una solvencia de, como mínimo, el 180% -el sector está en el 170% si quitas las mutuas-, y una vez que tengamos ese margen de solvencia lo que haremos será pagar el dividendo máximo que podamos y que estará en ese entorno siempre del 90%, manteniendo el 180 de solvencia de la previsión (hoy tiene un 195,1%). Pero no vamos a ir a una política de mantener un fijo.

¿Tendría cabida una recompra de acciones?

Con la liquidez que tenemos en el mercado no es beneficioso porque, al final, detraes acciones del mercado y, por tanto, si lo que estamos intentando es generar mayor liquidez, generar un mayor volumen diario, pues, lógicamente, eso va en contra de los buybacks. Veremos en el futuro, pero ahora mismo yo creo que no es algo que ayudase a la cotización.

Bankinter entregó títulos de Línea Directa a sus accionistas para sacarla a bolsa ¿se han mantenido o han sucumbido a la tentación de monetizarlos?

Creo que el inversor institucional, el tradicional, el que venía de Bankinter ha mantenido su posición. Tienes a Bankinter con un 17,4%, tienes a Cartival, que es el grupo inversor de la familia Botín, con en torno al 20%. Es verdad que el grupo Masaveu, como se ha visto en la CNMV ha ido comprando y está a niveles del 5%, de forma que el núcleo inversor institucional ha validado ese compromiso con la compañía. Han sido los grandes sponsors de Línea Directa siempre y lo han mantenido. Y luego el minorista, pues con un dividendo yield de en torno al 6%, creo que, más o menos, casi todos han mantenido la opción para recibir una retribución en forma de dividendo. Luego han entrado, lógicamente, más institucionales, fondos de inversión

El resultado cayó un 18% en el primer trimestre ¿cómo creen que caminará el año?

Hay que tener en cuenta que 2021 fue atípico todavía por el Covid, con bajadas de la siniestralidad, y eso ha afectado en la comparativa de 2022 con la siniestralidad normalizada. Pero creo que es un año en el que la compañía va a volver a una senda de crecimiento. Uno de los grandes objetivos que tenemos es volver a crecer de manera importante después de unos años desde el punto de vista de ventas complicados. Y, luego, la siniestralidad ya se ha situado en niveles de un año normalizado, 2019, y también está ahí la parte inflacionista, por lo que intentaremos eficientar por todos lados los costes. Sigo pensando que en algún momento la inflación se dará la vuelta en el año y los datos no serán tan malos en el conjunto del año, pero es verdad que están ahí y afecta, sobre todo, en las reparaciones. También hay que tener en cuenta que Línea Directa es una compañía un poco distinta y tenemos contratos con nuestros proveedores de siniestros a medio y largo plazo, no contratos anuales. Compramos directamente a los proveedores y no a través de talleres, y tenemos dos talleres en propiedad que gestionan aproximadamente 14.000 vehículos al año. Eso nos permite gestionar muy bien el coste y lleva a que nuestro coste medio de reparación está en el entorno de 300 euros mejor que nuestra competencia.

¿Qué está pasando en el mercado con la inflación? ¿Se repercute en precios u obliga a una suscripción más selectiva o, incluso, a exclusiones?

La prima media en el sector llevaba dos años con una competencia muy importante -por la caída de la siniestralidad que alentó la competencia-. Sí me da la sensación que, de alguna manera, esa competencia en prima media se está corrigiendo. El sector está, en términos generales, en unos niveles de ratios combinados (primas menos costes) muy diferentes al preCovid y con eso, al final, tienes que hacer algo por la parte de los siniestros o por la parte de los costes. Nosotros somos la compañía más eficiente de España y creo que la segunda de Europa. En la parte de siniestros somos muy rigurosos en el riesgo y tenemos una política de precios muy individualizada. En algunos clientes podemos subir precios, en otros podemos mantenerlos y en otros podemos bajarlos.

La consejera delegada, Patricia Ayuela, dijo que Línea Directa aspira a crecer con fuerza. En número, en objetivos, ¿qué significa?

Somos una compañía que siempre nos hemos caracterizado por crecer mucho más que el mercado cuando el mercado estaba alcista y por decrecer mucho menos cuando el mercado estaba bajista. Nuestro foco es seguir batiendo al mercado. En el primer trimestre, el crecimiento de motor se situó cercano al 2%, en un sector complicado por todos los impactos de la industria del automóvil; en hogar se creció por encima del doble dígito cuando el mercado estaba creciendo en torno al 4 y en el mundo de salud crecimos al doble dígito frente al 7,5% del sector.

Quieren crecer en hogar y ven una oportunidad en viviendas sin seguro ¿Cómo se va a penetrar en ese 20% de hogares sin coberturas?

Son 5 millones de hogares que ahora mismo no tienen seguro y ya lo venimos atacando. Hemos cambiado un poco nuestro approach publicitario y hemos querido dar muchísimo más peso también al mundo de hogar en esa propuesta publicitaria y nos está ayudando a generar mayor demanda. Por otro lado, hay un vencimiento del 10% de las carteras hipotecarias todos los años. Tenemos que, de alguna manera, atacar a esos clientes que pierden la ligazón con la entidad financiera y donde nosotros somos capaces de ofrecer un seguro bastante más competitivo desde el punto de vista de precio, con las mismas coberturas y misma calidad para que se vengan con nosotros. Hogar es un ramo que funciona fantásticamente bien, con unas primas medias muy competitivas, y donde tenemos un 80% de retención de clientes gracias a la percepción de calidad. Crecer al 11% año contra año o a doble dígito prácticamente en España no hay ninguna compañía que sea capaz de hacerlo, y lo hacemos captando clientes y reteniendo la cartera.

¿Tienen alguna aspiración de la contribución que deberían tener los diferentes ramos en el futuro?

Desde 1995, la compañía lo que viene haciendo es salir con un ramo al mercado, consolidarlo y buscar nuevas alternativas. Lo hicimos en 2008 con hogar, que es una realidad desde el punto de vista de ingresos y aporta el 22% de los clientes. Salud ahora mismo tiene 110.000 clientes y vamos a intentar hacer como en hogar, consolidarla y coger una cuota de mercado. Hogar ya tiene una cuota de mercado del 2,5%; Salud del 0,3%. Y luego, somos una compañía muy inquieta y la más inquieta es nuestra consejera delegada. Siempre estamos pensando en hacer cosas nuevas y dando vueltas a qué otras oportunidades puedan haber, con la idea de seguir intentando aprovecharlas. Ahora el foco es consolidar salud, que no es baladí, seguir creciendo en hogar y consolidar nuestro ramo de motor como una de las mejores compañías del mundo del motor. A medio y largo plazo, la compañía va a seguir valorando nuevas propuestas de valor.

¿Qué encajaría o interesaría en ese apetito?

Nos interesa los modelos de negocio que son rentables. Somos la aseguradora más rentable de España y siendo una cotizada es muy importante, de cara al accionista, que vea que los movimientos o las actuaciones que hacemos van en busca de la rentabilidad. Lo digo porque muchas veces se hacen a veces cosas por volumen. Todo lo que hagamos será desde un punto de vista de negocio rentable, no un negocio de volumen.

Dentro de esas oportunidades ¿entran productos, entran adquisiciones, ramos ?

Entra todo. Hemos ido sacando productos nuevos y coberturas adicionales a los productos existentes, y lo seguiremos valorando. En el mundo de adquirir cosas, como compañía tienes la obligación siempre de valorar las oportunidades que surjan en el mercado. Pero también es verdad que nosotros somos una compañía de 2.500 empleados aproximadamente, que tenemos el foco muy puesto en el crecimiento orgánico y nos ha venido muy bien crecer póliza a póliza. Si hay una oportunidad de negocio que nos permita generar mayor rentabilidad, la vamos a valorar y si es positiva serán nuestros accionistas los que decidan. No es que tengamos el objetivo de acometer un M&A (fusiones y adquisiciones).

¿Subordinarán su entrada en nuevos ramos a tener el break even que esperan en salud dos años?

El ramo de salud es un ramo complicado desde el punto de vista de riesgos. El objetivo es ponerlo en rentabilidad, con lo cual es difícil que la compañía, hasta que consolide salud, acometa otro ramo. No digo que no, pero es complicado.

Han considerado replicable la alianza de Naturgy ¿Qué otro tipo de asociaciones exploran?

La alianza de Naturgy está funcionando muy bien, con un volumen de clientes muy importante y hemos hecho algo también con alguna compañía importante de alarmas de viviendas. Y vamos a explorar ese camino. El mundo de las alianzas, donde, al final, lo que estás es llegando a acuerdos, digamos, de prescripción de cliente, tiene un coste muy bajo para la compañía y genera un ratio de conversión muy alto.

Cuando ING buscaba socio de seguros Línea Directa salió entre los invitados a analizar la operación ¿Cuál es su apetito en la bancaseguros?

Está igual de activa que en otras oportunidades. Nosotros valoramos todo y miramos si esto es algo rentable para la compañía, si no nos desvía el foco en lo que estamos haciendo y tomamos decisiones. Pero no estamos ni más ni menos activos que en otras oportunidades de negocio.

Su anuncio publicitario ha sentado mal a los corredores ¿hecho las paces?

Bueno, el anuncio ha sentado muy bien a los clientes, que era nuestro objetivo, porque han entendido perfectamente cuál era el motivo de nuestro anuncio y que no era otro que mostrar cómo es Línea Directa: una compañía con un modelo de distribución completamente distinto al resto del mercado, sin intermediarios y donde trasladamos esas eficiencias a los precios. Nosotros en ningún caso hemos pretendido ni criticar ningún modelo de negocio, ningún profesional ni ir contra nadie porque además tenemos una competencia muy sana.