El informe sobre Medel se retrasará a verano y dilata su salida de Unicaja

La Fundación Unicaja ya ha incumplido los tiempos marcados por el Ministerio de Economía para la entrega del informe sobre la idoneidad de Braulio Medel como presidente de la institución y, pese a la prórroga de un mes dada (acaba el 24 de junio), apunta a seguir retrasándose, al menos entre dos y tres meses más.

La institución aprobó el pasado 12 de mayo la contratación del despacho Baker McKenzie para la realización del informe, aunque bufete y representantes de la organización no han tenido las primeras reuniones hasta la semana pasada. Los tiempos ponen al bufete al límite ante la imposibilidad de realizar un informe de tal calado en cuestión de un mes. Según las fuentes consultadas, se va a tener que pedir a Economía, del que depende el protectorado de las Fundaciones Bancarias, una nueva prórroga de al menos dos o tres meses.

Ese será el tiempo de más que pase Braulio Medel al frente de la Fundación. El presidente ha ligado su permanencia a la entrega del informe, según manifiestan fuentes cercanas a la institución. Medel anunció la pasada Semana Santa que dejaba el cargo tras ponerse en duda su idoneidad al frente de la Fundación por parte del Ministerio que encabeza Nadia Calviño, también por distintos políticos andaluces y tras abrir la Fiscalía de Málaga diligencias para investigar si hubo administración desleal y apropiación indebida en el cobro de dietas como consejero de participadas de Unicaja.

El aún actual presidente anunció hace dos semanas que proponía a José Manuel Domínguez para sucederle, un perfil que cuenta con el apoyo y el consenso del patronato de la Fundación.

Impugnación por el informe

Sin embargo, lo que no ha tenido consenso ha sido la elección de Baker McKenzie para que realice el informe que pidió el protectorado. Cuatro patronos de la Fundación (un tercio de los miembros que componen el patronato) han impugnado ante Economía que el bufete haga el informe. De un lado, recuerdan que la Administración pidió que la elección de este tercero independiente para elaborar el informe de la idoneidad de Medel debía ser elegida "por acuerdo de todos los miembros del Patronato asistentes", algo que se incumplió, ya que cuenta con la oposición de cuatro. De otro, aseveran que el trabajo que va a realizar el bufete no se adecua al encargo del Ministerio. La carta de encargo remitida por el despacho a la Fundación dice que su labor se va a desarrollar "exclusivamente en el ámbito jurídico", según ha podido saber este periódico. Y matiza que se centrará en el "análisis y valoración jurídica de las cuestiones planteadas en el requerimiento del Protectorado", lo que no implicará "una investigación interna ni la elaboración de un informe tipo forensic". Asimismo, según ha podido saber este diario, tampoco mirará números ni hará un trabajo de auditoría.

El Protectorado concretamente pidió que la firme independiente elegida se pronuncie expresamente si Medel "sigue reuniendo los requisitos para ostentar el cargo [...] en particular la honorabilidad comercial y profesional e independencia, y si está ejerciendo sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación bancaria y realizando una adecuada gestión de su participación accionarial en Unicaja". Cabe recordar que la Fundación tiene el 30% del banco.

Tres intentos previos

La tarea de encontrar un experto independiente para elaborar un informe sobre la idoneidad de Medel no fue sencilla y tres grandes firmas rechazaron el encargo de la Fundación: la consultora Deloitte y los despachos Uría Menéndez y Linklaters. Finalmente, el contrato recayó en Baker McKenzie. Según fuentes conocedoras de la situación, el trabajo se avecina complejo por su repercusión política y mediática.