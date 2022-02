Miguel Marzo, nuevo presidente de CEOE Aragón con un proyecto continuista basado en la competitividad y unidad de acción

elEconomista Zaragoza

El director de Recursos Humanos de Pikolin ha sido elegido presidente de CEOE Aragón -era la única candidatura presentada-, en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria con carácter electoral tras la decisión de Ricardo Mur no de continuar en la presidencia.

Marzo llega a la presidencia de CEOE Aragón con el propósito principal de "poner en valor al empresario y a la empresa" en la sociedad como la mejor palanca para el desarrollo de la comunidad aragonesa y con la intención de que la organización empresarial esté formada por todos, en clara alusión a los autónomos porque "para nosotros es igual un pequeño empresario de una pequeña tienda que Amancio Ortega -"ya sé que no es aragonés", ha matizado-, de Inditex y del que ha recordado que comenzó también con una tienda. "Los autónomos son empresarios importantes en nuestra región".

Un propósito principal que se acompaña de un proyecto con algunas líneas continuistas que inició el ya expresidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, pero también con objetivos propios articulados en torno a tres grandes ejes de acción: competitividad, estabilidad financiera y unidad de acción. En relación al primero, Marzo ha incidido en que uno de los objetivos de CEOE Aragón es ayudar a mejorar la competitividad de las empresas porque "los resultados no son negociables. Sin resultados, no hay nada", aunque sí se ha mostrado partidario de negociar cómo los resultados se reparten entre accionistas, empleados y sociedad.

Para impulsar la competitividad, Marzo ha enumerado una serie de factores en los que se pondrá especialmente el foco. Uno de ellos es la agilidad administrativa con el fin de evitar que haya proyectos empresariales parados por lo que ha pedido un mayor esfuerzo a las administraciones para evitar estas situaciones. "Todos debemos ir a la misma velocidad".

Además, el presidente de CEOE Aragón ha incidido en la necesidad de que las empresas cuenten con seguridad jurídica porque "se necesitan normas, pero solo las necesarias y claras". También ha destacado otras claves como la flexibilidad interna en las empresas y las herramientas para la rápida toma de decisiones a lo que ha sumado la negociación y la disposición para llegar a acuerdos con otras organizaciones y el talento para alinearlo con las necesidades de las empresas.

Precisamente, en esta última línea, se trabajará para poner en valor la FP como modelo de formación, ágil y dinámico y hacer atractivas profesionales en las que hay carencia de profesionales como chóferes, torneros, fresadores o todos los perfiles relacionados con la construcción, entre otros, así como suplir la falta de profesionales en nuevas tecnologías.

El impulso a la digitalización de las empresas, que es "un gran reto", y la sostenibilidad que "no es negociable" y "mal entendida" daña a sectores como la alimentación o energías renovables con posiciones ancladas en el "no por el no" serán otros ejes estratégicos.

Marzo no ha olvidado la estabilidad financiera de la organización empresarial y la importancia de aumentar los ingresos privados, así como la unidad de acción, manteniendo su compromiso con las organizaciones empresariales de Zaragoza, Huesca y Teruel para que las actuaciones lleguen a toda la comunidad aragonesa. En esta línea, ha reiterado su voluntad de llegar a acuerdos de colaboración con las distintas administraciones y en trabajar para la captación de empresas.

Salida por la puerta grande

El nuevo presidente -se convierte en el octavo de CEOE Aragón- ha pedido a las empresas "seguir siendo excelentes en su día a día" como colofón a su discurso que ha comenzado con el agradecimiento a su predecesor Ricardo Mur -ha ocupado la presidencia de CEOE Aragón en el año 2019 y fue su vicepresidente desde 2014 a 2019- de quien ha valorado positivamente su gestión con el "único pero" de que "me lo has puesto muy difícil".

Mur, sin un discurso sin escribir según ha explicado, ha felicitado al nuevo presidente de la confederación empresarial. El expresidente de CEOE Aragón ha asegurado irse "satisfecho" de su labor. Mur, partidario de limitar los mandatos, ha recordado que hay retos importantes por delante como conseguir la recuperación empresarial en un contexto de incertidumbre por la falta de chips y componentes, la subida de precios de la energía y la inflación... Además, se ha mostrado partidario de avanzar en el modelo de la colaboración empresarial y con organizaciones como CEPYME, así como en proyectos estratégicos de Aragón para tener un ecosistema con el fin de que la comunidad sea "un buen sitio" para hacer negocios.

Ricardo Mur deja la presidencia con hitos importantes en su gestión como la aportación de las empresas a la sociedad en los tiempos de pandemia con la iniciativa Aragón en Marcha, la contribución de la organización a atraer proyectos empresariales como el de Becton Dickinson en Empresarium, el acercamiento de las empresas a la sociedad y los acuerdos alcanzados con agentes sociales y las distintas administraciones públicas, pero "sin renunciar a reivindicar. Hay que saber elegir los momentos".

Entre otros hechos importantes, está el trabajo realizado con los fondos europeos, la celebración de la cumbre Corona de Aragón y el impulso al Campus Digital 4.0 que tendrá su sede en el actual edificio que ocupa ahora la confederación empresarial y cuya firma precisamente se realizó en el que fue el último acto oficial de Mur como presidente de CEOE Aragón.

Una labor que ha sido puesta en valor por numerosas personas que han querido a través de vídeos mostrar su agradecimiento: Alfonso Solans de Pikolin; Ignacio y Jorge Sierra de Saphir Parfums; Fernando Callizo expresidente de CEOE Aragón y de quien precisamente Mur recogió el testigo; Aurelio López de Hita, Cepyme Aragon; Juan Rosell, expresidente de CEOE, Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Daniel Alstuey, UGT Aragón; Manuel Pina, CCOO Aragón; Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, y Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. En estos vídeos no ha faltado la parte emocional con la participación de su familia. Tanto Azcón como Lambán han intervenido al final de la asamblea para agradecer la labor de Ricardo Mur y dar la bienvenida a Miguel Marzo.