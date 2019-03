Ricardo Mur asume la presidencia de CEOE Aragón para dar un nuevo impulso a la defensa de los intereses empresariales

Eva Sereno Zaragoza

El también presidente de CEOE Zaragoza, Ricardo Mur, asume la presidencia de CEOE Aragón en sustitución de Fernando Callizo. Hasta el marzo de 2022 estará al frente de esta organización empresarial en la que continuará con la línea de actividad del anterior presidente y seguirá reivindicando puntos clave para Aragón como las infraestructuras y una presión fiscal más justa. Además, trabajará para abordar otros retos que tienen ante sí las empresas como la digitalización, aparte de poner en valor el papel del tejido empresarial en la sociedad y su contribución en la generación de riqueza y empleo.

Con el relevo en la presidencia, CEOE Aragón continúa con su proceso de convergencia en el que se han "superado absurdas diferencias" entre organizaciones empresariales. Un proceso comenzó hace tres años con la llegada de Fernando Callizo como presidente de CEOE Aragón y con la de Ricardo Mur en la presidencia de CEOE Zaragoza.

Una integración de la que ahora finaliza la primera fase, aunque se quiere seguir trabajando para converger con más organizaciones empresariales porque "en CEOE Aragón caben todos" desde el autónomo a la gran empresa. De hecho, se va a continuar trabajando en la integración "respetando la idiosincrasia de cada uno", ha afirmado Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, cargo que compaginará con la presidencia de CEOE Zaragoza.

Con este relevo presidencial, CEOE Aragón comienza "un nuevo mandato, como no puede ser de otra manera, con continuismo", pero también con nuevos objetivos como dar "un nuevo impulso en la defensa de los intereses empresariales y tratando de aumentar la influencia de las empresas en la sociedad para tratar que entre todos -Gobierno autonómico, sindicatos y empresarios-, hagamos un Aragón más competitivo y que permita generar más capacidad de inversión, de crecimiento y de creación de empleo".

En esta línea se ha venido trabajando ya desde CEOE Aragón con instituciones y agentes sociales en "múltiples iniciativas y estamos desarrollando otras que posteriormente vamos a desvelar. Tenemos que seguir comprometidos con nuestro territorio y en temas que son importantes como la despoblación" -que es un problema "urgente y fundamental" que se soluciona con gente que se asiente en un territorio para lo que se necesitan proyectos-, aparte de seguir reivindicando "cuestiones que muchas veces se eternizan y no nos permiten avanzar. Estoy hablando de infraestructuras. Tenemos que ser mucho más reivindicativos con el Gobierno nacional, que se terminen las autovías, los desdoblamientos, las carreteras nacionales, infraestructuras ferroviarias"...

"Tenemos que ser más influyentes en lo que pasa en la vida social de Aragón y de España, que afecta a las empresas, a los trabajadores y a los ciudadanos", ha añadido el nuevo presidente de CEOE Aragón, organización desde la que también se apuesta por aumentar la batería de servicios que se ofrecen a los socios y a las empresas.

El objetivo así es sacar estos puntos adelante, además de abordar otros nuevos retos que tienen las empresas ante sí como la digitalización, la creación de nuevos puestos de trabajo y dar respuesta a la demanda de perfiles profesionales demandados por las empresas para lo que es importante impulsar las relaciones con las universidades, entre otros temas entre los que no han faltado acciones que se anunciarán próximamente para, por ejemplo, romper el techo de cristal.

Pero, además, queda trabajo por hacer para conseguir un "tratamiento fiscal justo. Impuestos hay que pagar los que haya que pagar, pero no puede haber una competencia desleal" porque no se paguen igual en las diferentes comunidades autónomas. También se debe realizar el adelgazamiento de la administración por el elevado déficit porque no siempre pueden pagar todo los empresarios vía impuestos porque "se resta competitividad. Lo que se gana por un lado se pierde por otro" como es el caso del empleo. "No nos pueden cargar más la mochila. Los empleos en España no los ha creado ni Rajoy ni Sánchez, sino los empresarios". En este sentido, también ha puesto de manifiesto la necesidad de trasladar la imagen real de los empresarios, que siempre se muestran desde una percepción negativa.

Más peso en España

"Tenemos mucho trabajo por delante" dentro de un contexto en el que Mur asume la presidencia con una coyuntura económica no tan favorable como la de años anteriores porque no se va a crecer a un ritmo del 3% y hay amenazas importantes como la guerra comercial de Estados Unidos y China y el Brexit, entre otras, y en un momento en el que todavía queda trabajo por recuperar empleos perdidos por la crisis y hay doble cita electoral en las urnas en los próximos meses.

Un marco en el que Aragón tiene puntos fuertes como un sector agroalimentario que estructura el territorio y que supone el 12% del PIB y que "hay que cuidar y mimar", tratando de generar más valor añadido. Pero, además, en la comunidad hay un importante sector tecnológico, de servicios o de logística, que es una de las grandes apuestas.

Y son algunos de los puntos fuertes que Aragón tiene que creerse. "Tenemos la sensación de que pintamos poco. Pero tenemos una capacidad empresarial importante", por lo que ha pedido a las empresas "ambición, compromiso y diálogo". Precisamente, en materia de diálogo, Mur ha puesto de manifiesto que Aragón es un ejemplo de paz social, "que debemos preservar", haciéndolo desde el compromiso.

El nuevo presidente ha animado además en su discurso a que desde CEOE se defienda la unidad de España dentro del marco de la constitución y, aunque ha reconocido que los empresarios no hacen política -pero sí participan en la vida política-, "se debe trabajar juntos en la búsqueda de soluciones" a todos los temas y retos que están sobre la mesa.

Gran persona

En su discurso como presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur también ha tenido palabras de agradecimiento a la labor realizada por Fernando Callizo al frente de la organización empresarial, además de ensalzar su lado personal al afirmar que "es una gran persona, asume los restos como nadie y este camino -en alusión a la convergencia entre las organizaciones empresariales-, no era fácil. Es directo, generoso y muy práctico".