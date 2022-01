Aragón rechaza las palabras sobre la ganadería del ministro Garzón y pide su dimisión

Las principales formaciones políticas y el sector agrícola y ganadero de la comunidad aragonesa han mostrado su rechazo a las palabras del ministro de Consumo Alberto Garzón en el diario británico 'The Guardina' en las que critica la producción ganadera de carne en España ante las que han pedido su dimisión.

Las palabras del ministro han llevado a las más importantes asociaciones del sector a pedir su dimisión por considerar que se está dañando la reputación de la ganadería española. El secretario regional de UAGA, José María Alcubierre, ha apuntado que estas declaraciones responden a "una gran falta de altura política por parte del Ministro de Consumo". Alcubierre las ha calificado de "desafortunadas" y ha dicho que ponen de manifiesto el "desconocimiento" total del sector y de la normativa que lo rige. Para Alcubierre, estas palabras demuestran que el ministro "es un desconocedor total del sector agrario y ganadero, no sólo de Aragón sino de todo el Estado español".

Además, ha añadido que desconoce la normativa que existe en este momento "y, sobre todo, pone en la picota a un sector tan importante como es el de la ganadería", en el que se trabaja "bajo una gran legislación sobre bienestar animal y alimentación, entre otras normas", por lo que "no entendemos las declaraciones que hace".

Por su parte, el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, ha trasladado su enfado y ha coincidido en señalar el "desconocimiento" del ministro sobre un sector tan importante. "Son declaraciones desafortunadas, bien porque tiene un gran desconocimiento sobre la ganadería española, lo que haría que no pudiera seguir ni un segundo más al frente de este ministerio o bien porque sean mal intencionadas, que sería una falta de respeto y, por lo tanto, no sería un digno representante", ha afirmado, y ha insistido en que por un motivo o por otro, "este señor no nos puede representar".

Luna también ha hablado de "irresponsabilidad" y ha añadido que "si estas declaraciones vienen de un político, nos preocupan, pero si ya vienen de un ministro denotan una gran irresponsabilidad".

El representante de Asaja Huesca ha reprochado a Alberto Garzón que no sepa que en la comunidad autónoma "tenemos muchas figuras de calidad, entre ellas, el Ternasco de Aragón, sujetas a una exigente normativa", que hace que se trate de "una carne totalmente controlada sanitariamente y con una trazabilidad excelente".

PNL

El rechazo a las palabras de Garzón también se ha producido en las principales formaciones políticas en Aragón. El presidente del Partido Popular de Zaragoza y portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes de Aragón ha presentado esta mañana una PNL con las mismas palabras de Lambán en redes sociales, donde pide que dimita el ministro Garzón.

En este sentido, Ramón Celma, ha pedido ante los medios de comunicación al presidente autonómico, Javier Lambán, que ratifique las palabras que el martes escribió en Twitter pidiendo la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y vote a favor de la proposición no de ley del PP. El tuit del presidente del Gobierno de Aragón respondía a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico 'The Guardian' en las que criticaba la calidad de la carne exportada desde España.

Ramón Celma ha explicado que la propuesta está redactada con "las mismas palabras que el señor Lambán puso ayer en redes sociales" y ha instado al jefe del Ejecutivo aragonés a que sea "valiente" y "lo que se atreve a decir" en Twitter "lo diga en la casa de todos los aragoneses".

En este sentido, ha reiterado la petición a Lambán de que se sume a la proposición no de ley que va a presentar el PP y "pida la dimisión del señor Garzón en las Cortes de Aragón". "Agradecemos que, por fin, el señor Lambán se haya dado cuenta de lo que venimos diciendo en el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo", ha reiterado.

Para Celma, "Garzón no puede ser nuestro representante en el ámbito de Consumo porque no defiende a nuestros principales productores: agricultores y ganaderos", y ha añadido que no es la primera vez que hace unas declaraciones "fuera de contexto y en este sentido".

El presidente del PP en Zaragoza ha calificado de "lamentable que lo haga fuera de nuestro país", cuando cualquier miembro del Gobierno "debe ser un gran embajador de nuestro país y de sus productos, de máxima calidad" y ha afirmado que Garzón "no se merece ser ministro de España".

El portavoz 'popular' ha puesto de relieve el papel de los agricultores y ganaderos aragoneses que, en estos momentos "difíciles", en medio de una crisis económica, social y sanitaria "muy grave" están dando "lo mejor de sí mismos para que haya comida". Celma ha enfatizado esta contribución del sector primario y ha aseverado: "Nuestras despensas son uno de los motivos por los que en España hay una salud tan fuerte y tenemos una esperanza de vida" tan larga", que se debe a esos "productos de máxima calidad".

Cuidar lo nuestro

El portavoz de Agricultura del PP en las Cortes de Aragón ha sostenido que cuidar del medio ambiente "significa cuidar de lo nuestro", como la ganadería de ovino y las razas autóctonas, de las que ha mencionado la Rasa Aragonesa y la Ojinegra de Teruel, así como la bovina Parda de Montaña. Ha recordado que desde 2006 "se han perdido más de un millón de cabezas de ovino" en la comunidad autónoma.

Además, ha reprochado que cuando se hacen declaraciones "en contra de nuestra ganadería, de nuestra agricultura se está atacando a todos esos ganaderos que están produciendo carne de calidad y, además, en muchos casos, de razas autóctonas".

Celma ha destacado que el 56 por ciento de las granjas de porcino en Aragón están "en pueblos de menos de mil habitantes". "Eso es vertebrar el territorio", ha asegurado.

"Si queremos ser realmente luchadores y protectores del medio ambiente y la biodiversidad, lo que hay que hacer es cuidar de lo nuestro", ha insistido, y ha vuelto a apelar a Javier Lambán para que ante la propuesta del PP sea "valiente" y defienda "a nuestros ganaderos y nuestros agricultores".

A colación, ha advertido de que el presidente aragonés "nos tiene muy acostumbrados, desgraciadamente, a decir una cosa de cara a la galería, de manera oportunista", pero "cuando tiene la posibilidad de ejecutarlo, votar lo contrario en las Cortes de Aragón".

Por eso, le ha solicitado de nuevo que apoye la iniciativa y vote a favor de la dimisión del ministro Garzón porque "no podemos tener de representante en el Gobierno de España a un señor que cada vez que tiene la posibilidad dice que no hay que comer carne o que la que producimos es de mala calidad".

No se debe permitir el ataque

Por su parte, Alberto Izquierdo, secretario general del Partido Aragonés, ha señalado que "desde el Partido Aragonés, consideramos absolutamente reprochables y desacertadas las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, diciendo que los productos ganaderos españoles no son una carne que respete la sanidad animal, que respete las leyes y todo lo que la Unión Europea indica. Nos parece una absoluta barbaridad y un despropósito. Un ministro no se puede permitir y no debemos permitir que ataque así al campo español, al campo aragonés, a los ganaderos y agricultores, a todas esas familias que se levantan cada mañana para dar de comer a los españoles, a los aragoneses, que ataque a ese sector esencial, el sector primario, que es la base de la economía familiar del medio rural no sólo en Aragón sino en toda España".

Para el secretario general del PAR, "es inadmisible y desde el Partido Aragonés, sin ninguna duda, rechazamos totalmente estas manifestaciones y expresamos nuestro más firme desacuerdo por lo que pedimos con absoluta contundencia la dimisión del ministro y que, por favor, pare de hacerle daño al campo aragonés, porque no es la primera vez".

Alberto Izquierdo ha señalado que "un ministro, sea del grupo político que sea, tiene que defender a su país y respetar a los sectores económicos de su país. La agricultura y la ganadería son las personas que cada mañana se levantan para que tengamos carne, leche, pan en los supermercados y en las tiendas. Merecen respeto porque además cumplen con todas las normas de calidad, alimentarias, de bienestar animal que marca la Unión Europea".

"Ya no lo digo sólo -ha continuado Izquierdo- como secretario general del Partido Aragonés, también lo digo como ganadero y conocedor directo de la materia. Me parece una vergüenza y desde el PAR no podemos estar en más desacuerdo ni podemos ser más rotundos a la hora de condenar las desacertadísimas declaraciones del ministro. Le pedimos señor Garzón que abandone el ministerio, que deje de hacer daño al sector primario porque no se lo merecen nuestros ganaderos y agricultores que son nuestro orgullo y que en el PAR siempre hemos defendido, a toda esa gente que trabaja los 365 días del año, que trata a sus animales mejor que nadie, que se preocupa por ellos, que pasa noches sin dormir esperando que sus animales tengan los partos y sin dormir pensando en que no ha llovido y la cosecha se está muriendo Es injusto. Si hay una carne de calidad en el mundo son los productos españoles y aragoneses. Por lo tanto, esperamos desde el Partido Aragonés que el ministro dimita y por supuesto que rectifique esas declaraciones que las calificaría de barbaridades".

El PSOE Aragón también se ha sumado al apoyo y defensa mostrado por el secretario general y presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma aragonesa, Javier Lambán, del sector ganadero aragonés "poniendo en valor su profesionalidad y censurando las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista al diario británico "The Guardian" en las que señalaba que España exporta carne de "mala calidad procedente

de animales maltratados". Los socialistas aragoneses asimismo han considerado que estas palabras "son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible", al igual que ha manifestado el presidente aragonés.

Desde Ciudadanos, su íder Daniel Pérez Calvo igualmente se ha sumado a la solicitud de dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, con un mensaje en su cuenta de Twitter, y ha calificado de "inadmisibles e irresponsables" las declaraciones del mismo de que España exporta carne de mala calidad.

También desde Twitter, el portavoz del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, se ha unido a las solicitudes de dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón. El líder de VOX en Aragón ha reprochado al ministro no defender al sector primario de España y ha señalado que desde su formación se ha advertido ya, con anterioridad, sobre esta postura que ha calificado de "fundamentalismo ecológico".

Defensa ganadería extensiva

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA) y portavoz de esta formación en las Cortes de Aragón ,Joaquín Palacín, ha pedido, desde su cuenta de Twitter, reducir el "ruido" sobre el medio rural y ha solicitado el apoyo a la ganadería extensiva desde todas las instancias públicas, además de mencionar que "la ganadería extensiva y las explotaciones familiares en #Aragón necesitan reconocimiento institucional y el máximo apoyo de las políticas públicas. El ruido innecesario no ayuda a afianzar el sector en el medio rural aragonés, tan necesitado de crear empleo y fijar población".

Apoyo de IU

El coordinador general de IU Aragón y diputado autonómico, Álvaro Sanz, ha mostrado, a través de su cuenta de Twitter, su apoyo al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras el rechazo que han suscitado sus declaraciones sobre la ganadería española, al tiempo que ha reivindicado un modelo de agricultura extensiva y familiar.

En este sentido, el líder de IU en Aragón ha pedido al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, que antes de pedir dimisiones repase el proyecto de ley propuesto por su Ejecutivo para la protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario.

Desde Podemos en Aragón han considerado que la polémica generada por las palabras del ministro Garzón es un intento de desviar la atención pública sobre la mejora de las cifras del paro, además de incidir en que es una polémica "forzada".