Cuatro de cada diez nuevos parados en Aragón son población extranjera

Europa Press Zaragoza

Cuatro de cada diez nuevos parados en la Comunidad aragonesa durante 2020 son población extranjera. Así lo indica un informe realizado por Comisiones Obreras (CCOO) sobre el impacto de la crisis sanitaria en ese colectivo.

En una rueda de prensa, el secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, y la secretaria de Política y Diálogo Social del sindicato, Marta Arjol, han presentado las principales conclusiones de este análisis que pone de relevancia que el colectivo inmigrante sufre más los efectos del paro y la tasa de temporalidad.

Manuel Pina ha precisado que la población extranjera tiene múltiples problemas que con la pandemia se han visto agravados: "El COVID no entiende de nacionalidades y territorios, pero sí de clases sociales, las personas con más medios lo sufren de otra manera a las que tienen menos".

Como ejemplo, ha esgrimido que Aragón ha pasado por una ola más que en otras comunidades autónomas precisamente por un rebrote referido "a la situación concreta laboral y social del colectivo de inmigrantes", es decir, a la campaña de la fruta del año pasado.

Sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas que proceden de otros países, ha expuesto que a finales de 2020 tenían el 22,6 por ciento de paro, cuando la población autóctona estaba en el 9,5 por ciento. "Se trata de una diferencia que ya existía en el año 2019 pero que se ha incrementado, porque este colectivo sufre muchísimo más la precariedad y la desigualdad en el mundo laboral".

En este punto, ha recalcado que la inmigración que hay en Aragón, en una gran mayoría, viene a la región para mejorar su situación económica, "no es una población que venga ni para estudiar ni por guerra o conflicto".

Sin embargo, ha citado que los extranjeros tiene una mayor tasa de paro y que los sectores económicos más afectados por la COVID son aquellos en los que hay más inmigrantes, con salarios más bajos, más temporalidad y más parcialidad.

Por otra parte, ha mencionado que los inmigrantes suponen un porcentaje bajo, tanto en España como en Aragón, en comparación con otros países europeos, y que su presencia ayuda a paliar el problema de despoblación de la Comunidad autónoma.

"En este momento, en Aragón hay 162.000 personas de origen extranjero, suponen el 12 por ciento de los ciudadanos que viven en la región. Sin ellos, la situación sería muy diferente, ya que gracias a ellos no se ha perdido población, se ha sostenido".

Ha matizado que aunque solucionen el problema del envejecimiento no van a solventar la despoblación en las zonas rurales, ya que si no hay servicios deciden no ir a los pueblos.

Manuel Pina ha subrayado que, además de tener peores datos en el mercado laboral, los inmigrantes tienen una dificultad añadida: "No tienen una red familiar que permite solucionar algunos problemas cuando vienen mal dadas". Ha considerado que el estado del bienestar y los servicios públicos deben paliar esta situación.

Octava autonomía

La secretaria de Política y Diálogo Social de CCOO-Aragón, Marta Arjol, ha detallado que Aragón es la octava comunidad autónoma con más ciudadanos procedentes de otros países, un poco por encima de la media española. A enero de 2021, en la región hay 162.048 personas extranjeras, que representan el 12,19 por ciento del total y un porcentaje 0,74 puntos superior a la media española que se sitúa en el 11,45 por ciento.

Aunque ha mencionado que en los últimos años ha crecido la población inmigrante, todavía se está lejos de los datos que se registraron en 2009, cuando había 172.138 personas de origen extranjero. En estos momentos hay 10.090 inmigrantes menos, un 5,86 por ciento por debajo que antes de estallar la anterior crisis.

"Su edad media refleja que son una población joven, se sitúa en los 33,9 años, frente a los 45,5 de los autóctonos, de manera que más de un 80 por ciento son laboralmente activos, las personas de 65 o más años solo representan el 2,93 por ciento, frente al 24,32 de la población aragonesa".

Arjol ha destacado que durante estos años ha aumentado el número de mujeres inmigrantes, igualando el proporción a los hombres y atenuando la baja natalidad, ya que el perfil de la mujer extranjera es joven y que tiene más hijos que las aragonesas.

Entre la población extranjera el número de nacimientos es superior al de defunciones, al contrario de lo que sucede con la aragonesa, lo que ha permitido compensar en parte los saldos vegetativos negativos de los últimos años y paliar el fuerte envejecimiento.

Mercado de trabajo

La población activa extranjera en Aragón representa el 16,41 por ciento y su tasa de actividad es muy elevada, en el 76,75 por ciento. El desempleo afecta en mayor medida a los inmigrantes.

"Aragón cerró el año 2020 con 75.500 desempleados, de los que el 31,66 por ciento son extranjeros. De cada 10 nuevos parados, 4 son inmigrantes, casi la mitad", ha matizado Arjol.

Sobre la afiliación a la seguridad social de extranjeros, ha dicho que se aprecia un ligero descenso de un 3,29 por ciento, representan el 13,02 de la población afiliada en Aragón. Además, ha citado que tiene mayor presencia en el régimen especial agrario y en el de empleadas de hogar.

"Sin duda, en algunas actividades la presencia de población inmigrante es esencial. Hablamos del campo, en el que suponen el 32,45 por ciento de la afiliación al sistema". Ha desglosado que la crisis de la COVID ha tenido una incidencia clara en el mercado de trabajo, de forma que la tasa de paro en general se sitúa en el 11,7 pero la de los extranjeros en el 22,66 por ciento.

"A partir de aquí hay que hacer un análisis más en detalle, ya que el origen también incide. Las personas que proceden de la Unión Europea presentan unas tasas de paro inferiores a los que vienen de fuera de la UE".

Ha agregado que a la brecha por nacionalidad hay que sumar la de género, ya que las mujeres extranjeras presentan una tasa de paro superior a la de los hombres.

En el año 2020, ha continuado, se realizaron 145.562 contratos a inmigrantes, una disminución del 20 por ciento en relación con el año anterior. El 42 por ciento de los contratos fue suscrito a trabajadores comunitarios.

Arjol ha desgranado que la temporalidad sigue afectando en mayor medida a aquellos que vienen de fuera del país y la diferencia entre lo que cobra un trabajador extranjero y un aragonés es de más de un 45 por ciento, según datos del 2019.

Conjunto de la sociedad

La secretaria de Política y Diálogo Social de CCOO-Aragón ha evidenciado que la crisis de la COVID ha afectado al conjunto de la sociedad, pero más a aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad, como "inmigrantes, trabajadores pobres o personas sin techo".

Ha afirmado que el sindicato presenta este estudio dentro de una línea de trabajo más amplia que es un proyecto en contra de la discriminación y a favor de la diversidad cultural que están desarrollando conjuntamente junto al Gobierno de Aragón.

"Entendemos que estos análisis nos permiten identificar los elementos fundamentales en los que hay que trabajar y en los que deben incidir las políticas públicas". Además, ha asegurado que CCOO lleva a cabo acciones de sensibilización y formación a sus representantes sindicales.

"Tenemos que seguir trabajando para favorecer una sociedad diversa en la que poco a poco vayamos trabajando en contra de los estereotipos y perjuicios que hacen más complicada la vida de estas personas", ha concluido.