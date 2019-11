Los autónomos exigen dotación económica y el cumplimiento de la Ley aragonesa del trabajo autónomo

Eva Sereno Zaragoza

UPTA y ATA han denunciado la falta de dotación económica de la Ley aragonesa del trabajo autónomo en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2020 y el incumplimiento de la puesta en marcha de los compromisos que se adquirieron en este marco legal como el diseño de la estrategia del trabajo autónomo o el fondo de inversión social, entre otros. Ambas organizaciones piden que se articulen las medidas contempladas para los trabajadores por cuenta propia, cuyo número sigue bajando en Aragón.

Aragón tiene alrededor de 101.000 autónomos, según datos de afiliación al RETA. Y un día sin que trabajasen es prácticamente impensable: no habría cafeterías, peluquerías, abogados...

Pero, pese a la importancia de su actividad, su número no deja de bajar desde hace años y 2019 no es ninguna excepción. Al margen de los 2.500 "falsos autónomos" en el sector cárnico, la cifra de trabajadores por cuenta propia cae mes tras mes. Tan solo en el comercio, se han perdido ya 459 autónomos y en hostería también se ha producido un descenso este mes de 168 trabajadores por cuenta propia.

Son solo dos sectores que ponen de manifiesto la situación que atraviesan los autónomos en Aragón, cuya actividad tiene un importante efecto en la economía y en el empleo, ya que suman más de 20.000 trabajadores contratados por este colectivo que, a su vez, también se encuentran en una situación difícil.

Los autónomos son "el último en la cadena", ha afirmado Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón, quien ha añadido que todavía no se han recuperado de las caídas del consumo que se produjeron años atrás. Son problemas a los que se suma el envejecimiento del sector y la ausencia de una reestructuración del mismo, entre otros.

Es una situación que la Ley aragonesa del trabajo autónomo -que nació con muchas luces y sombras y se aprobó en el último pleno de la anterior legislatura-, parece que no va a poder solucionar, al menos, de momento ante la ausencia de partidas presupuestarias en el proyecto de Ley de los Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2020. "Una ley no dotada de presupuesto nace muerta. Es un brindis al sol, un decálogo de buenas intenciones", ha afirmado Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón.

La ausencia de partidas presupuestarias -contrasta con la situación de otras autonomías como Andalucía que ha destinado 12 millones para medidas para los autónomos-, ya fue comunicada según ambas organizaciones en el Consejo Aragonés de Trabajo Autónomo (CATA) por la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, quien comunicó la puesta en marcha de una plataforma tecnológica para emprendedores y autónomos, que está dotada con 150.000 euros. Una iniciativa para la que las dos organizaciones aseguran que no fueron consultadas, fallando también el sistema de interlocución. Además, con esta falta de recursos económicos el cuatripartito que conforma el Gobierno de Aragón ha incumplido el punto 77 en el que se recogía específicamente la dotación financiera.

Pero la falta de recursos económicos no es el único problema. Desde la aprobación de la ley el pasado mes de marzo, no se han puesto en marcha los primeros compromisos que se recogían en ella. "Ya han pasado seis meses y no existen compromisos en vigor", ha asegurado Álvaro Bajén, quien ha incidido en que los autónomos necesitan medidas concretas porque se está llevando a este colectivo a "sectores con bajo valor añadido" y se les "está lanzando a la precariedad".

Desde que se aprobó la ley, no se han puesto medidas en los seis meses que se establecían como la estrategia de emprendimiento y trabajo autónomo, el fondo de inversión social para el desarrollo del trabajo autónomo, la figura del mediador del emprendimiento o la creación de un registro de autónomos, microempresas y emprendedores.

Los autónomos han denunciado la situación el mismo día en el que en las Cortes de Aragón se ha aprobado el proyecto de Ley de los Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2020, que ahora continuarán su tramitación y a los que se pueden presentar enmiendas. Un período en el que tanto UPTA como ATA esperan que se enmiende este "error" de falta de dotación presupuestaria para medidas concretas para los autónomos. Será entonces el momento de ver si realmente el Gobierno de Aragón tiene voluntad o no con los autónomos aragoneses, han coincidido en indicar las dos organizaciones.

Medidas urgentes

Ante esta situación, UPTA y ATA han plasmado en un documento conjunto una serie de medidas que consideran imprescindibles para los autónomos.

Entre ellas, figura que el CATA sirva de referencia para la implementación de medias en materia de trabajo autónomo -que fue lo que motivó su creación-, además de empezar a desarrollar el plan estratégico del trabajo autónomo en Aragón, que incluya medidas como el relevo generacional, ayudas para traspaso de actividad y para autónomos o emprendedores de más de 52 años, implementar modelos específicos de prevención de riesgos laborales y el apoyo y seguimiento de la Segunda Oportunidad para que los trabajadores por cuenta propia puedan cerrar su negocio y reemprender mediante formación y apoyo técnico.

Ambas organizaciones igualmente consideran necesario un plan de apoyo técnico al emprendedor para realizar estudios de viabilidad en sectores de mayor valor añadido, sobre todo, en el ámbito rural y en municipios pequeños, programas específicos de formación y recualificación y planes específicos para los autónomos que se han visto abocados al cese de actividad.

La financiación es otra de las principales reivindicaciones ante el cierre del 'grifo financiero' para autónomos a través de las entidades financieras por el scoring bancario, lo que podría solucionarse, por ejemplo, con mecanismos ya existentes en la comunidad aragonesa como Sodiar. Además, se reclama la creación del fondo de inversión mixto público-privado para el apoyo del trabajo autónomo, el emprendimiento y la innovación.

El documento recoge a su vez la creación de puntos de asesoramiento a emprendedores y autónomos y el desarrollo de plataformas tecnológicas que sirvan a las necesidades de este colectivo y que cumplan la función de apoyo real a los profesionales y trabajadores autónomos, siendo necesario que se cuente con el asesoramiento, planificación y supervisión de las asociaciones representativas de los autónomos, entre otras medidas.