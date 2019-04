ATA Aragón considera que la ley de autónomos es "un canto de buenas intenciones"

Eva Sereno Zaragoza

La presidenta de ATA Aragón, Mayte Mazuelas, afirma tener una sensación agridulce con la ley de apoyo y fomento del emprendimiento y trabajo autónomo porque los autónomos no han sido una prioridad en la agenda de esta legislatura.

Con sabor agridulce. Así ha valorado la presidenta de ATA Aragón, Mayte Mazuelas, la nueva ley de apoyo y fomento del emprendimiento y trabajo autónomo recientemente aprobada en la comunidad aragonesa porque "después de una legislatura pidiendo que el colectivo de los autónomos estuviera en las agendas, nos hemos dado cuenta de que no hemos estado y la ley se ha probado al final de la legislatura y en el último pleno" de las Cortes de Aragón, además de no aprobarse por todos los grupos parlamentarios, según ha manifestado Mayte Mazuelas, a elEconomista.es

La presidenta de ATA Aragón también critica que el marco legal "no incluye ninguna medida estrella", además de señalar que una ley de autónomos "que puede ser beneficiosa para el colectivo, se ha quedado como un canto al sol. Es como un canto de buenas intenciones. Me gusta la música, pero no la letra".

No obstante, Maite Mazuelas espera que "en la próxima legislatura se trabaje porque se han quedado sin concretar las medidas, han cogido solo el titular de nuestras propuestas, y tampoco está dotada con partidas presupuestarias. Quiero que la ley de autónomos sea realmente efectiva".

Desde ATA Aragón también se denuncia que se hayan incluido acciones y entidades que ya funcionan en la comunidad aragonesa como Avalia y Sodiar. "No hacen falta más de 50 páginas para esto. Solo medidas concretas".