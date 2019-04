UPTA Aragón valora positivamente la ley de autónomos, pero luchará para ponerla en práctica

Eva Sereno Zaragoza

La asociación de autónomos ha valorado positivamente la aprobación en la comunidad aragonesa de ley de apoyo y fomento del emprendimiento y trabajo autónomo, aunque la lucha del colectivo continúa para que se desarrolle y se ponga en práctica.

UPTA Aragón ha valorado positivamente la nueva legislación en materia de autónomos y emprendedores en la comunidad aragonesa porque "llevamos 20 años de lucha para que se saque una ley de autónomos", según ha explicado Víctor Bajén, coordinador económico-financiero de UPTA Aragón, a elEconomita.es

La organización considera que ahora ya hay "un marco jurídico para empezar a trabajar para este sector productivo que genera mucha red económica. Valoramos positivamente las grandes líneas. La ley marca las líneas de actuación grandes y, luego, hay que ir a medidas más concretas. Ahora, la lucha es ponerla en práctica y reavivar a este colectivo", que ha sido muy castigado por la crisis económica porque "si no hay voluntad política, no se desarrollará y no servirá para nada".

Desde UPTA Aragón también se valora de forma positiva el hecho de que se hayan recogido buena parte de las medidas propuestas por las principales asociaciones de autónomos: UPTA, ATA y CEAT, mostrando además su satisfacción por el reconocimiento de las asociaciones de autónomos y el hecho de que se recoja el Consejo Aragonés de Trabajo Autónomo, que nació en octubre de 2018.

Sin embargo, desde la asociación sí echan de menos que no se hayan incluido puntos concretos como la educación en materia de Formación Profesional y Universidad ni la reinserción laboral para los autónomos. También hubieran preferido que se hubiera incorporado a los autónomos al Consejo Económico y Social de Aragón (CESA).