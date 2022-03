La Junta estima que el PERTE Naval prevé para toda España la mitad de lo que necesita Cádiz

El consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha calificado de "manifiestamente insuficiente" el PERTE Naval aprobado por el Gobierno de España. Velasco ha indicado que "plantea una inversión pública de únicamente 310 millones de euros, dividida en varios años, plurianual." Y para enfatizar lo paupérrimo de esta cantidad, ha señalado que "sólo en Andalucía hemos identificado proyectos del sector naval que supondrían una inversión de 673 millones de euros, centrados básicamente en la provincia de Cádiz. La inversión del Gobierno central en el PERTE para todo el país no alcanza ni la mitad de esta cuantía".

Desde el ejecutivo andaluz se han expresado dudas sobre la cualificación de los proyectos a incentivar por el PERTE a la vista de las cantidades de inversión manejadas.

La Junta plantea la necesidad estratégica de acometer con esos fondos de transformación el diseño y la puesta en marcha del Plan de Acción de cadena de valor del sector naval, con una dotación de 20 millones de euros; y el Centro de Fabricación Avanzada, con casi 17 millones de euros.

Velasco ha apuntado además que "el Gobierno no ha dejado claro aún el papel de las comunidades autónomas en este PERTE, que somos los mayores conocedores de la industria local. Me temo que el PERTE Naval, tal y como se ha planteado desde el Gobierno, no será un elemento determinante para el modelo que la Junta cree que puede alcanzarse en Andalucía, en especial en Cádiz, por el importante potencial del sector y su cadena de valor. No obstante, desde Andalucía seremos leales y trabajaremos al máximo para que este PERTE tenga el mayor éxito posible".

Los empresarios

Por otra parte, la asociación empresarial de la Industria Auxiliar Naval (IAN), miembro de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), ha mostrado su interés en colaborar con el Gobierno de la nación para que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) orientado a la industria naval signifique "un verdadero revulsivo para el sector en la Bahía y provincia de Cádiz".

Las empresas, tanto de Femca como de IAN, han reclamado que las iniciativas "vayan respondiendo a las necesidades reales del sector". No obstante, han destacado que el Perte se centra un esfuerzo muy importante del sector privado, ya que se destinarán 310 millones de fondos públicos que deben activar un total de 1.460 millones de euros en inversiones privadas.

Incógnitas en el sector

En una nota, la organización empresarial ha añadido que espera que este proyecto liderado por el Ministerio de Industria "resuelva definitivamente las grandes incógnitas del sector auxiliar naval, que están poniendo en amenaza su subsistencia con el impacto de la reforma laboral, los costes salariales en función de la productividad, la falta de digitalización y de innovación y, especialmente, la inestabilidad de la carga de trabajo".

"Las necesidades se tienen que afinar muy bien con la realidad para que el sector se implique verdaderamente y lo asuma como una herramienta útil de futuro", han sostenido desde la industria auxiliar, que han recordado que días atrás alertaron de la situación de incertidumbre de un centenar de empresas si persisten las perspectivas de cero pedidos en los astilleros de la Bahía.