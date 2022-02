El PERTE Agroalimentario, insuficiente para el campo andaluz

Juan Esteban Poveda Sevilla

El campo andaluz no ha acogido con buenos ojos el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, para el sector agroalimentario. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía la valoración es de "totalmente insuficiente"

El Gobierno prevé que el PERTE, dotado con 1.000 millones de euros para toda España, genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. "A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos", indicó el ejecutivo en un comunicado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, contextualiza este PERTE dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario y ha destacado que junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones y suponen "la cifra de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector". Planas ha destacado que por encima de la importancia económica del sector agroalimentario en España, tiene una "gran significación social y territorial y ambiental".

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, indica que la inversión de 1.000 millones de euros hasta 2023 no responde a la realidad del sector.

"Como expuso el propio ministro de Agricultura, el sector agroalimentario español no sólo es esencial, sino estratégico. Así lo demuestran los datos: la actividad agroalimentaria de España representa un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y aporta a la balanza comercial 53.000 millones de euros exportados. Sin embargo, es una actividad que está muy fragmentada. Somos más de 30.500 empresas agroalimentarias, de las cuales más del 96% son pequeñas y medianas empresas. Las cifras, por tanto, no coinciden. Con una partida tan pequeña muchas empresas y entidades se van a quedar fuera. Destinar, por ejemplo, 400 millones a la automatización de procesos, a la implantación de sensores y tecnología punta en la industria, a inversiones de ahorro energético o de energías renovables, entre muchas otras acciones previstas dentro del eje de apoyo a la industria denota un auténtico desconocimiento de lo que suponen estas inversiones, no sólo en dinero, sino también en capital humano", explica.

Tampoco está bien dotada la partida para la transformación digital. "No se podrá hacer solo con un montante de 454 millones de euros. Esta partida es un buen inicio, pero el Gobierno no puede limitar la consecución de un reto mayúsculo a este paquete de ayudas, sobre todo porque la tecnología avanza a pasos agigantados y los tiempos de desarrollo y adaptación a las necesidades de nuestro sector son más lentos", explica.

No obstante, Jaime Martínez-Conradi sí destaca "la visión global de este eje, ya que aborda desde la formación y el asesoramiento hasta el desarrollo de nuevos sistemas de información específicos para las explotaciones agrarias".

Los 148 millones destinados a innovación tampoco se ajustan a las necesidades reales del campo andaluz. "Sin la I+D+i el sector agroalimentario andaluz, y el nacional, no serían un referente mundial. Nuestras cooperativas, sin ir más lejos, participan en numerosos proyectos de toda índole -desde el plano agrario, pasando por el ámbito ambiental, hasta el más empresarial- y con el apoyo financiero de Andalucía, España o Europa", analiza.

El argumento esgrimido por el ministro Luis Planas de que el campo ya se beneficia de otros fondos europeos, como los de la PAC, o del Plan España Puede, tampoco convencen. "Es no ser francos. Los 47.000 millones de la PAC son fruto del trabajo de agricultores y ganaderos españoles, no es un esfuerzo extra que hace el Gobierno".

Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía se resume con que "la voluntad del Gobierno de España con este Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del sector agroalimentario español es buena, pero totalmente insuficiente".

Desde organizaciones agrarias como Asaja-Andalucía se apunta que las inversiones que lleguen se quedan en la agroindustria, pero no beneficiarán al sector productor. Desde esta patronal, consideran que la agricultura ha quedado postergada en los Next Generation, y el sector agroalimentario sólo recibe el 0,75% de los fondos, pese a ser, junto al automóvil el primer sector exportador del país.

En valoraciones a Efeagro, desde COAG destacan que las partidas destinadas a los productores primarios tienen "poco volumen".

Otro plan para regar

En la Federación de Regantes Feragua se está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico apruebe un PERTE dotado de un presupuesto de 3.000 millones hasta 2026, para acelerar la transformación digital de los servicios y la gestión de agua, incluyendo abastecimiento, industria y regadío.

La Federación indica que a lo largo de este 2022, se destinarán hasta 400 millones de euros de inversión articulados a través de la convocatoria de subvenciones del MITERD y a través de las propias Comunidades Autónomas. Con estas ayudas se pretende impulsar la incorporación del Big Data en la gestión del agua y la analítica avanzada para la planificación y toma de decisiones de gestión, impulsar el uso de drones y satélites para mejorar la gestión, la implantación de contadores inteligentes tanto en el ciclo urbano como en el riego y el desarrollo de planes de ciberseguridad para asegurar la estabilidad de las infraestructuras.

Feragua ha solicitado a sus comunidades una relación de proyectos que puedan encajar en estas ayudas a fin de presentarlas al MITECO vía CHG.