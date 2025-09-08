Adiós a la ropa áspera: el remedio con un solo producto de limpieza que todo el mundo tiene en casa para que recupere su suavidad

La ropa, con el paso del tiempo y los lavados, puede volverse muy áspera, especialmente si nos referimos a algunos tejidos, como pueden ser mantas o toallas. A veces, aunque usemos suavizante, no conseguimos recuperar esa suavidad que tenían las prendas al principio, por lo que, los expertos en textil, recomiendan un remedio que es muy efectivo.

Desde Testimu Moda Hombre, una tienda de ropa masculina, han lanzado su recomendación para solventar este problema en un solo lavado: tan solo necesitaremos vinagre de limpieza, ya que se trata de un "suavizante natural", según informan.

Así pues, tan solo hay que introducir en la lavadora la ropa que queramos que vuelva a recuperar su suavidad, y en el cajetín introduciremos el detergente que se desee, y en la zona del suavizante, media taza de vinagre de limpieza.

Se recomienda comprobar la composición de las prendas con las que se quiera emplear este remedio, especialmente si son prendas delicadas, con el fin de evitar que se estropeen prematuramente.

A tener en cuenta

Muchas personas no saben cómo se utiliza realmente el apartado del suavizante del cajetín de la lavadora, ya que en muchos casos viene con una pestaña incorporada, que para algunos puede ser todo un misterio.

Si lo que vamos a usar en el lado del suavizante es líquido (por ejemplo, vinagre de limpieza), bajaremos la pestaña, haciendo que quede atrapado y que se vaya dosificando durante el lavado.

Por el contrario, si se trata de algún tipo de suavizante en polvo, lo mejor es mantener la pestaña levantada, facilitando su acceso a la ropa que se vaya a lavar.

Otros usos del vinagre en textil

El vinagre de limpieza no solo tiene esa característica de suavizante natural, sino que además aporta otros beneficios a las prendas como:

Elimina malos olores , como el sudor o la humedad.

, como el sudor o la humedad. Protege los colores y evita que las prendas se destiñan.

y evita que las prendas se destiñan. Reduce la electricidad estática.

Elimina las manchas más difíciles.