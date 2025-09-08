icon-avatar
Actualidad

Nuevo cierre de la línea 6: Metro de Madrid estrena un 'calculador de rutas alternativas' para saber cómo llegar a tu destino

Mapa del simulador de alternativas para el Metro de Madrid. / Foto: Metro de Madrid
  1. elEconomista.es

Desde este sábado 6 de septiembre se ha procedido a la apertura del tramo de la línea 6 de Metro de Madrid que estaba clausurada desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, se ha cerrado la otra mitad, por lo que los trenes no circularán por el tramo este entre Moncloa y Legazpi, hasta el próximo 31 de diciembre.

De este modo, permanecerán cerradas hasta fin de año las siguientes estaciones de la línea 6 de Metro de Madrid:

  • Arganzuela-Planetario
  • Méndez Álvaro
  • Pacífico
  • Conde de Casal
  • Sainz de Baranda
  • O'Donnell
  • Manuel Becerra
  • Diego de León
  • Avenida de América
  • República Argentina
  • Nuevos Ministerios
  • Cuatro Caminos
  • Guzmán el Bueno
  • Vicente Aleixandre
  • Ciudad Universitaria

Calculador de rutas alternativas a la L6

Ante esta situación, que como se puede ver afecta a estaciones importantes y conexiones muy estratégicas del transporte público de la región madrileña, como son Avenida América, Méndez Álvaro o Nuevos Ministerios, son muchos los usuarios que están buscando alternativas para llegar a sus destinos diariamente.

Es por ello que desde Metro de Madrid han lanzado un calculador de rutas alternativas para poder planificar los trayectos fácilmente y que se encuentra disponible tanto en la web de Metro de Madrid como en la aplicación móvil.

Para acceder a la versión web del calculador de rutas, solo hay que entrar en este enlace, donde se debe introducir la dirección o la estación de origen, así como la estación de destino. También se puede seleccionar el tipo de transporte público que se quiere coger, como metro, EMT o Cercanías. Después, hay que clicar a 'Calcular ruta'.

Relacionados

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky