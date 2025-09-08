Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: los avisos se extienden y llegan a riesgo extremo

La alerta roja se ha activado este lunes 8 de septiembre de 2025 en la región de Cataluña, concretamente, en la provincia de Tarragona, donde varias zonas se encuentran en riesgo extremo por lluvias. Al mismo tiempo, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha activado alertas amarillas o naranjas en toda la fachada mediterránea.

"En la fachada mediterránea y Baleares probables tormentas y chubascos localmente fuertes, incluso muy fuertes en el área pirenaica y Levante donde se podrán producir acumulaciones significativas", se indica en la predicción de la AEMET para hoy. " Se pueden acumular más de 90 mm en una hora en prelitoral y litoral sur de Tarragona", avisan en la cuenta oficial de X, donde indican las horas en las que se mantiene esta alerta: "Aviso activo, en principio, entre las 15 y 21 horas del lunes. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en la zona. ¡Precaución!".

??? Aviso rojo | Lluvias de intensidad torrencial.



?? Se pueden acumular más de 90 mm en una hora en prelitoral y litoral sur de Tarragona.



?? Aviso activo, en principio, entre las 15 y 21 horas del lunes. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en la zona. ¡Precaución! pic.twitter.com/YIKq2jMEPx — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025

Avisos activos este lunes

"Una vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares desde hoy lunes hasta el miércoles por la mañana, originando inestabilidad en el área mediterránea. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares", según AEMET y tal y como recoge Europa Press.

El lunes 8, los chubascos y tormentas afectarán a partir del mediodía a amplias zonas del tercio oriental con intensidad fuerte o muy fuerte (30 litros/hora), incluso torrencial (60 litros/hora), siendo la zona más adversa el sur de Tarragona, donde se podrían acumular 90 litros en una hora.

También se esperan acumulaciones de 60-80 litros en 3-6 horas, que en el sur de Tarragona y norte de Castellón podrían ser de 120-150. Las tormentas irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante, así como en el sur de Tarragona, donde el granizo podría ser grande (superior a 2 cm). Los chubascos podrían afectar también por la tarde con intensidad fuerte al interior y norte de Mallorca.

El martes 9 la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará notablemente en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental y afectarán de forma generalizada a todo el archipiélago balear.

Este será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 litros/h) o torrenciales (superior a 60 litros/h), con acumulaciones de 140 litros en 3-6 horas, rachas muy fuertes y posibilidad granizo grande.

El episodio remitirá a partir del miércoles 10 al mediodía, aunque todavía serán probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular, durante las primeras horas del día.

De este modo, actualmente se encuentran activas las siguientes alertas meteorológicas en nuestro país:

Aragón : aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas tanto en zonas de Huesca como de Teruel, donde los acumulados pueden llegar a los 60 mm en 12 horas y hasta los 30 mm en una hora en zonas como Pirineo oscense-Huesca o Gúdar y Maestrazgo-Teruel.

: aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas tanto en zonas de Huesca como de Teruel, donde los acumulados pueden llegar a los 60 mm en 12 horas y hasta los 30 mm en una hora en zonas como Pirineo oscense-Huesca o Gúdar y Maestrazgo-Teruel. Islas Baleares : riesgo amarillo por lluvias de hasta 20 mm por metro cuadrado en una hora en las zonas de Norte y nordeste y en el interior de Mallorca.

: riesgo amarillo por lluvias de hasta 20 mm por metro cuadrado en una hora en las zonas de Norte y nordeste y en el interior de Mallorca. Castilla-La Mancha : en la provincia de Albacete hay aviso amarillo tanto por lluvias como por tormentas que pueden acumulas 15 mm en una hora. Pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento en la zona de Hellín y Almansa.

: en la provincia de Albacete hay aviso amarillo tanto por lluvias como por tormentas que pueden acumulas 15 mm en una hora. Pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento en la zona de Hellín y Almansa. Cataluña : avisos naranjas por lluvias y amarillos por tormentas en zonas de Barcelona, Girona y Lleida. Los avisos son rojos en Tarragona por lluvias, en la zona litoral y prelitoral de Tarragona, con acumulados de 90 mm en una hora.

: avisos naranjas por lluvias y amarillos por tormentas en zonas de Barcelona, Girona y Lleida. Los avisos son rojos en Tarragona por lluvias, en la zona litoral y prelitoral de Tarragona, con Región de Murcia : Avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en las zonas de Altiplano, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Se puede llegar a los 30 mm en una hora.

: Avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en las zonas de Altiplano, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Se puede llegar a los 30 mm en una hora. Comunidad Valenciana: en Alicante, Castellón y Valencina habrá zonas en alerta amarilla y naranja tanto por lluvias como por tormentas, que pueden llegar a los 40-60 mm acumulados en una hora.

Ante esta situación de gran inestabilidad y fuertes lluvias, que dejarán fuertes acumulados en varias regiones, con riesgo de inundaciones, se recomienda el buen aislamiento del hogar, cerrando puertas, ventanas y persianas, con el objetivo de que no entre agua en el interior. Los avisos están ya activos en las mencionadas regiones y seguirán estándolo a lo largo de toda la jornada. En el caso del aviso de riesgo extremo, está activo, en principio, hasta las 21.00 horas.