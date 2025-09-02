Redecora tu casa sin arruinarte: los mejores trucos para un cambio de imagen sin coste

Una casa, ya sea que la tengas de alquiler o en propiedad, es el reflejo de su dueño por lo que es importante que esté bien amueblada cumpliendo así con una función tanto estética como práctica. Sin embargo, lo que en un momento parecía una gran decoración, con el paso del tiempo cambian los gustos y las necesidades haciendo que ya no quede tan bien. Es el momento de cambiar.

Para ello no hace falta invertir mucho dinero comprando muebles, pintando paredes o incluso adquiriendo varias macetas. El portal italiano Idea Building, especializado en reformas y cosas de casa, trae algunos de los consejos más útiles para decorar sin gastar nada de dinero, todo depende de la perspectiva "y dar rienda suelta a tu creatividad", apunta.

¿Cuáles son los trucos para una reforma a coste cero?

Si lo que se quiere es llegar a nada de gasto no queda otra que ser ingenioso, aunque también se puede recurrir a fuentes que te inspiren para darle ese toque nueva a tu espacio. Las propuestas por el medio italiano son cinco, todas ellas con un coste bajo. Se pueden combinar las opciones o escoger solo unas cuantas.

El sofá. En las casas españolas es el claro protagonista. El espacio en el que te relajas, donde se sientan tus invitados o directamente donde cenas. Su ubicación es importante y si se va desplazando puede crear un impacto visual diferente.

Además, entre las opciones que tiene el sofá se recomienda ponerlo un poco separado de la pared y colocar un módulo. Esta especie de leja será un lugar ideal para guardar cosas como posavasos, embellecer los enchufes u ordenar los controles a distancia. No es complicado de hacer y sale bastante económico.

#hazlotúmismo #bricolaje #tipshogar #BSEED #BSEEDSmartHome #CasaInteligente ? sonido original - elemorlovedecor_blog @elemorlovedecor_blog ? DIY: Balda detrás del sofá con enchufes integrados ? Es una forma muy sencilla de decir adiós a los cables del sofá. Y pensaba que iba a quitar espacio pero le da un plus de elegancia al sofá verdad? queda mucho más bonito al no estar pegado en la pared!! Sin duda es perfecto para cargar el móvil, poner una lámpara o tener todo a mano sin cables a la vista. Publi @Bseed ELE15 ? 15% DTO. ELE20 ? 20% DTO. en compras desde 499 € ELE25 ? 25% DTO. en compras desde 799 € ELE30 ? 30% DTO. en compras desde 1399 € #diy

El siguiente punto es común en muchas teorías organizativas: si no es importante deshazte de ello. Lo superfluo, aquello que solo ocupa espacio, debe dejar paso a aquellos objetos que sí se quieren conservar para que de esta manera no quede la estancia demasiado sobrecargada. Lo simple muchas veces es más cómodo y mejor.

Opta por piezas que combinen y se complementen. Por ejemplo, se pueden tener marcos de cuadros de distintos tipos, pero que compartan el mismo color y tono.

El portal italiano propone como punto innovador rotar objetos de otras habitaciones. Es posible que dejaras un jarrón olvidado en un sitio porque era lo más cómodo, pero replanteate si realmente quiere estar ahí. Si se cambia la perspectiva podrías descubrir que favorece más en otra parte. Otro consejo es utilizar viejas telas para crear tapices o fundas para los cojines. Esto es especialmente útil si tienes una camiseta muy viaja a la que le tengas mucho cariño.