Se insta a los hogares españoles a abrir cortinas y persianas a partir de esta hora: los avisos por fin desaparecen este fin de semana

Tras varias semanas en el mes de agosto en el que no han cesado las alertas meteorológicas, ya sea por las lluvias o tormentas o por la sofocante ola de calor que se vivió en España, ahora la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado la vuelta a una situación de estabilidad en los cielos de nuestro país, por lo que se desactivan las alertas a lo largo del fin de semana.

"Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas desplazándose de oeste a este", indican en la predicción de este sábado 30 de agosto, aunque es cierto que "se espera la aproximación y entrada de un frente atlántico por el noroeste en la segunda mitad del día, con aumento de nubosidad y con precipitaciones en Galicia".

Predicción resto de semana:

Hoy: ??chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en el noreste peninsular, Levante y Baleares; pueden venir con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Viernes a domingo: sin lluvias significativas, salvo el domingo en el extremo norte peninsular.

? pic.twitter.com/pgVobOAXvU — AEMET (@AEMET_Esp) August 28, 2025

También en cuanto a las temperaturas, que ya son más suaves de lo que es habitual, se espera que aumenten de forma generalizada, aunque seguirán con valores no muy altos, que no alcanzan los 30ºC de máxima en muchos puntos de España: "Las temperaturas aumentarán de forma generalizada en la Península y Baleares, salvo descensos locales de las máximas en litorales del Mediterráneo peninsular".

Solamente se sobrepasarán los 35 grados en el Guadalquivir, sin descartarse en otros puntos del tercio sur. Las mínimas no bajarán de 20 grados en el área mediterránea y Guadalquivir, tal y como informan los expertos.

Ante esta situación de estabilidad y con suaves temperaturas en gran parte del país, se recomienda abrir persianas y cortinas, con el objetivo de ventilar el hogar y conseguir refrescar las estancias de la casa. Hasta este fin de semana, la recomendación era justamente la contraria, ya sea por la inclemencia meteorológica relacionada con las fuertes lluvias y tormentas que se daban por las tardes en muchos puntos del país, como por el extremo calor que ha sacudido España en las últimas semanas.

Temperaturas suaves el fin de semana

Como se puede ver en los datos de la AEMET, las tanto las temperaturas máximas como las mínimas se mantienen más suaves este fin de semana. Para este sábado se esperan las siguientes temperaturas:

Albacete: 17ºC/34ºC

Alicante/Alacant: 23ºC/30ºC

Almería: 22ºC/30ºC

Ávila: 12ºC/25ºC

Badajoz: 16ºC/30ºC

Barcelona: 21ºC/29ºC

Bilbao: 15ºC/25ºC

Burgos: 11ºC/26ºC

Cáceres: 16ºC/29ºC

Cádiz: 21ºC/27ºC

Castelló de la Plana: 21ºC/30ºC

Ceuta: 22ºC/29ºC

Ciudad Real: 18ºC/31ºC

Córdoba: 18ºC/35ºC

Coruña, A: 17ºC/22ºC

Cuenca: 16ºC/31ºC

Donostia/San Sebastián: 17ºC/24ºC

Girona: 18ºC/30ºC

Granada: 19ºC/36ºC

Guadalajara: 17ºC/30ºC

Huelva: 18ºC/31ºC

Huesca: 16ºC/29ºC

Jaén: 21ºC/33ºC

León: 10ºC/23ºC

Lleida: 18ºC/32ºC

Logroño: 14ºC/29ºC

Lugo: 12ºC/20ºC

Madrid: 19ºC/29ºC

Málaga: 22ºC/33ºC

Melilla: 23ºC/31ºC

Murcia: 21ºC/36ºC

Ourense: 14ºC/24ºC

Oviedo: 15ºC/24ºC

Palencia: 12ºC/27ºC

Palma: 21ºC/31ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 22ºC/26ºC

Pamplona/Iruña: 13ºC/28ºC

Pontevedra: 14ºC/21ºC

Salamanca: 12ºC/26ºC

Santa Cruz de Tenerife: 23ºC/28ºC

Santander: 16ºC/22ºC

Segovia: 14ºC/25ºC

Sevilla: 19ºC/34ºC

Soria: 12ºC/26ºC

Tarragona: 21ºC/29ºC

Teruel: 13ºC/32ºC

Toledo: 18ºC/32ºC

València: 23ºC/31ºC

Valladolid: 14ºC/27ºC

Vitoria-Gasteiz: 12ºC/27ºC

Zamora: 14ºC/26ºC

Zaragoza: 17ºC/33ºC