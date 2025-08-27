Ni Red Rull ni Coca-Cola: un doctor en química explica lo único que se necesita para limpiar una plancha

La tendencia actual es la de cuidar la alimentación y no son pocos los que buscan maneras más simples y sencillas de cocinar. Según el Informe de Consumo Alimentario en España 2024 (MAPA) en nuestro país se puede apreciar un leve aumento en el consumo de alimentos frescos, especialmente entre los jóvenes. Es por ello que se apuesta por técnicas más rápidas y saludables de preparar las comidas, como usando la plancha o preparando alimentos hervidos.

Sin embargo, no solo es importante apostar por estos métodos para cocinar, sino que hay que prestar también atención en su limpieza de manera diaria. En redes es frecuente que surjan fórmulas para limpiar la plancha que van de trucos caseros con refrescos como Red Bull hasta otros productos un tanto más abrasivos.

El truco

En esta ocasión ha sido el químico y divulgador Vladimir Sánchez (conocido como Breaking Vlad), el que ha analizado el último "gran fenómeno" en limpieza de parrillas. Se trata de usar Red Bull en la parrilla en caliente para así desinfectar y que se despegue toda la suciedad.

"¿Hay aquí algo de magia o es química?", empieza el químico. Es un hecho que esto se utiliza para limpiar, pero "realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con que se esté utilizando Red Bull o cualquier tipo de bebida específica", señala.

La clave está en la temperatura que lleva a que el agua hierva: "Cuando viertes agua sobre una superficie metálica caliente este calor se transfiere al agua y la hace hervir", explica. "En este proceso de ebullición, donde se forman las burbujas es donde se empieza a despegar toda esa suciedad que hay en las planchas", aunque deja claro que "no hace falta que sea Red Bull".

Otros trucos para limpiar

No es la primera vez que Vladimir habla de estos métodos de limpieza, hace un tiempo ya comentó el "que se hace con hielo", matizando que "esta no es la mejor idea, pero se puede". Explica que, "de manera similar al agua, el hielo funde y luego ese agua evapora produciendo que se despegue esa suciedad".

El mejor consejo

Hay una gran infinidad de trucos y maneras de "desinfectar" las superficies para cocinar. Sin embargo, suele pasar que lo simple es lo mejor. Por ello anima a todos los que quieran emplear estos métodos para limpiar la plancha "pues utiliza agua que es mucho más barata que un Red Bull".