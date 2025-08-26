El césped se pondrá verde y exuberante con estos restos de cocina añadidos antes de que empiece septiembre

Todos aquellos que tienen la suerte de poseer una zona exterior de césped en su hogar saben que el mantenimiento del jardín es una tarea que no se puede descuidar, incluso, aunque finalicen los meses de verano por excelencia. Así, para poder disfrutar de veladas con las agradables temperaturas de los meses de otoño, habrá que seguir unas recomendaciones antes de que empiece el mes de septiembre.

Concretamente, los expertos jardineros han dado unos consejos para recuperar la frondosidad, el color verde y la exuberancia del césped antes de que comience la nueva temporada de septiembre, mes ideal para disfrutar del jardín, para lo que solamente se necesita un resto o deshecho alimenticio que se encuentra en la cocina y que actúa como un potente y eficaz fertilizante.

Añade este residuo a tu césped

Andrew Huber, un británico experto en cuidado del césped de The Lawn Squad, ha revelado que la mejor forma de preparar el césped para conseguir esa frondosidad y ese color verde intenso tan característico sin necesidad de gastar una fortuna es crear un fertilizante casero, tal y como cuentan desde el medio Express.

"El fertilizante no solo sirve para que el césped crezca, sino para nutrir un paisaje que resista las inclemencias del tiempo. Un césped robusto es la primera defensa contra plagas, enfermedades y el estrés ambiental", indico el experto en jardinería para el citado medio, donde añadió que un fertilizante adecuado para césped es aquel que contenga nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo.

"Convertir los restos de cocina y los desechos del jardín en compost es ecológico y una buena idea para el jardín"

Así, una de las mejores formas de nutrir el césped, ayudándolo a crecer y desarrollarse correctamente, al mismo tiempo que se evita el desperdicio de alimentos y se ahorra dinero en fertilizantes químicos es reutilizar los restos de cocina: "Convertir los restos de cocina y los desechos del jardín en compost es ecológico y una buena idea para el jardín. Es una excelente manera de reducir los residuos y beneficiar a tu césped", añade Huber.

Así, las recomendaciones para crear ese fertilizante casero tan ecológico y eficaz para el césped pasan por usar estos restos de cocina:

Cáscaras de plátano : ricas en potasio y fósforo, constituyen un fantástico complemento para su fertilizante.

: ricas en potasio y fósforo, constituyen un fantástico complemento para su fertilizante. Restos de pescado y cáscaras de verduras (patatas o zanahorias) : también contienen fósforo y se descomponen fácilmente en el césped.

: también contienen fósforo y se descomponen fácilmente en el césped. Posos de café: es la mejor fuente de nitrógeno para el césped, ya que una cantidad equilibrada ayuda al crecimiento.

"El café no solo es mi alimento esencial por las mañanas, sino que también es excelente para mi césped", dice el experto sobre estos restos de comida. "Los posos de café ricos en nitrógeno se pueden esparcir sobre el césped o mezclar con agua para crear un tónico para el césped repleto de nutrientes", concluye.