Le tocan 250 euros en la lotería y cuando va a cobrar el premio se lleva más de 600.000 por haber comprado otro décimo

Pareciera que hay días en los que la suerte está de tu parte y eres capaz de comerte el mundo. Imagina que vas a cobrar un décimo de lotería con el que has ganado algo más de 250 euros para después conseguir más de 600.000. Suena a locura e historia de película, pero es lo que le ha pasado a un hombre de 39 años de Michigan.

El afortunado gastó 30 dólares en un boleto de 'Jumbo Jackpot Slots Fast Cash' que resultó premiado con 300, según un comunicado de prensa de los funcionarios de la lotería de Michigan recogido por la revista People. Después, al cobrar el premio, el hombre decidió usar 20 dólares de sus ganancias para comprar un boleto de 'Super Lucky 7s'. Una inversión que le salió extremadamente rentable.

"Escaneé el boleto en la aplicación de la Lotería de Michigan y empecé a temblar cuando vi que había ganado 714.891 dólares. Lo primero que hice fue acercarme y abrazar al cajero", contaba tras descubrir que había sido agraciado con el equivalente a 615.000 euros.

Según funcionarios de la lotería, el ganador reclamó recientemente su premio, aunque no especificaron cuánto se llevó a casa después de impuestos. Ahora, el hombre ha contado que planea utilizar el dinero para pagar facturas y financiar la universidad de sus hijos. El resto, añadió, lo ahorrará.

Casos similares

No es la primera vez que sucede algo así en Estados Unidos. A un vecino de Carolina del Norte le pasó algo similar cuando fue a cobrar un premio de 50.000 dólares que le había tocado con su hija a la Oficina Regional y Centro de Reclamos de Greensboro.

Una vez allí, como era el cumpleaños del hombre, su hija le regaló un décimo de Keno, un juego de azar muy similar al bingo que consiste en seleccionar entre 1 y 20 números de una taba que va del 1 al 80 para después sortearse 20 números aleatorios por lo que cuantos más números aciertes de los que han salido, más ganas.

Lo que ninguno se esperaba es que acertarían 10 números del juego y que habían ganado otros 100.000 dólares más, 150.000 en total. No obstante, después de pagar impuestos la cifra se redujo considerablemente, hasta los 71.751 dólares en concreto.