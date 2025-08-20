La increíble historia de la única mujer que sobrevivió al impacto de un meteorito, pero que provocó su divorcio

Ann Hodges fue una mujer de Alabama que se convirtió en la primera persona en sobrevivir al impacto de un meteorito caído del cielo. El suceso se produjo en noviembre de 1954, cuando la mujer tenía 34 años y se encontraba durmiendo la siesta en su domicilio, cuando esta roca espacial —fragmento del asteroide Sylacauga— atravesó el techo de sus vivienda.

Sorprendentemente, la mujer no sufrió más daños que un hematoma en la cadera. Sin embargo, desde aquel momento, se convirtió en una de las mujeres más famosas, acaparando un gran revuelo mediático. Según relatan medios del momento y recoge la revista Clarín, "el meteorito bajó por el techo de la sala de estar y rebotó en una radio de consola de pie que estaba en la habitación y aterrizó en su cadera".

Se estima que esta piedra tenía una antigüedad estimada de 4.500 millones de años y estaba compuesto de hierro y níquel. El resto de este objeto fueron descubiertos por Julius Kempis McKinney, un agricultor que se encontraba a pocos kilómetros de la zona. Este hombre decidió venderlo, con el suficiente dinero para comprar una casa y un coche.

Los inicios de su fama

Si bien, después de este impacto, la mujer fue trasladada al hospital, después de que varias personas acudieran a su hogar al ver el enorme agujero en el techo. Más tarde, tanto Hodges como su marido tuvieron que hacer frente a un largo litigio para conseguir la propiedad de este fragmento de meteorito.

Según Decatur Daily News, la pareja también quería el suficiente dinero como para arreglar la casa, llegando a un acuerdo con el Gobierno, aunque al final la casa se incendió y fue demolida. Aun con todo, Hodges fue invitada a numerosos programas de televisión, llegando incluso a recibir cartas de admiradores.

Toda esta fama acabó abrumando a la mujer, por lo que decidió donar el meteorito al Museo de Historia Natural de Alabama, ya que se trataba de un tema que le provocaba numerosas discusiones de pareja. Finalmente, ambos se acabaron divorciando en 1964.