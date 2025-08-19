Un veterinario zanja el debate sobre si es normal que los perros orinen más de una vez en un mismo paseo

Salir a dar un paseo con el perro forma parte del día a día de millones de personas. Lo que para muchos puede parecer una obligación rutinaria, para los dueños suele ser un momento de relajación. Además, sirve para conectar con las mascotas y conocerlas más a fondo, ya que cualquier gesto que hagan tiene detrás una explicación que dice algo sobre su carácter, su salud y su forma de ver el mundo.

Normalmente, el comportamiento de las mascotas llama la atención de sus dueños de forma anecdótica y curiosa, pero también hay casos en los que su forma de actuar genera cierta preocupación. Un buen ejemplo está relacionado con la costumbre que tienen algunos perros de orinar varias veces durante un mismo paseo. En la mayoría de casos no es algo preocupante, pero hay quienes se preguntan si puede ser un signo de que algo no va bien en la salud de su animal de compañía.

Fin al debate

Desde un portal experto en el comportamiento animal llamado Dogster, han explicado por qué los perros orinan varias veces en cuestión de minutos. Según comentan, es algo bastante normal, ya que se trata de un instinto natural que les sirve para comunicarse con otros perros, marcar territorio y transmitir información sobre su sexo y su estado reproductivo.

En definitiva, les ayuda a familiarizarse con su entorno y conocer a otros animales que les rodean. Esta práctica es especialmente frecuente si el animal no está castrado, ya que suelen orinar para, de alguna forma, buscar pareja. Sin embargo, también puede ser una señal de que la mascota está nerviosa o se siente intimidada por otros animales.

En este sentido, los expertos señalan que si el perro orina demasiado y paralelamente presenta síntomas como que pide salir a pasear con mucha frecuencia, tiene tropiezos por casa o se agacha demasiado para orinar, es mejor contactar con un experto ya que podría estar ansioso o enfermo. Hay que añadir que, en algunos casos, la micción excesiva está relacionada con infecciones o problemas renales.

Más detalles

Los veterinarios recuerdan que orinar mucho durante un paseo suele ser algo normal e incluso bueno, ya que es sinónimo de que el animal se está comunicando. Pero aún así, si el perro comienza a presentar un comportamiento extraño, lo mejor es pedir consejo a un profesional. En relación a esto último, uno de los profesionales de Dogster explica que "muchos problemas de salud pueden causar un aumento de la micción, y solo un veterinario puede ayudarle a determinar el motivo".