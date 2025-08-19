La decisión de un camarero que trabaja cerca de las zonas afectadas por los incendios de Galicia hace que lo envíen a casa: "Si no puedes trabajar sin mascarilla tendrás que..."

La última polémica viral en el sector de la hostelería está muy relacionada con los temas de actualidad: un agosto en el que los daños por los incendios activos ya superan los 3.800 millones de euros. Las zonas cercanas también han tomado medidas para evitar que se extienda y afecte negativamente a la población.

En esta ocasión ha sido a través de la cuenta de X (antes Twitter) de @SoyCamarero donde han saltado las alarmas por un trabajador enviado a casa por usar mascarilla en el trabajo.

En contexto

La zona en cuestión en la que trabaja y vive es el Bierzo, muy próxima a algunos de incendios incontrolados de Galicia y Castilla y León. Al parecer desde esta localidad las cenizas y el humo en el ambiente son parte de la jornada diaria de sus habitantes.

Para evitar respirar un poco tanta "porquería" un camarero pensó en emplear una mascarilla, como se hacía durante algunos de los meses más duros de la pandemia de Covid. Sin embargo, esa decisión le hizo tener que marcharse a casa.

"Si no puedes trabajar sin mascarilla tendrás que ir a casa"

El trabajador comienza a hablar con el influencer por Instagram para explicarle, aún sin entenderlo bien, la situación: "Me ha pasado esto en el trabajo", dice su primer mensaje sin poder evitar reírse.

La conversación en cuestión, muy breve, analiza el hecho de enviarlo a casa perdiendo una jornada de trabajo por usar la mascarilla. "Me ha parecido fatal lo de ayer", le comenta a su jefe. Este responde sin pensarlo que "y a mí, si no puedes trabajar sin mascarilla pues tendrás que ir para casa. Allí con mascarilla no se trabaja y ya está".

Ante esta respuesta tan tajante el trabajador se defiende explicando que "estaba haciendo mi trabajo normal y corriente... Paso de estar respirando mierda todo el rato". Sin embargo, no es una explicación que le valga a su jefe: "No podemos transmitirle a la gente miedo y ya está. Es tan sencillo como eso".

La reflexión

Esta decisión ha sido muy comentada en redes sociales e incluso el propio influencer se pregunta "cómo con humo y cayendo cenizas siguen permitiendo que esa terraza esté abierta al público y se trabaje así". Sumado a esto quiere añadir que el trabajador al que enviaron a casa "tiene asma y se puso la mascarilla por cuidarse".

"¿Miedo? Tienen un incendio como un castillo al lado y ¿da miedo tener a una persona con mascarilla?", pregunta un usuario. Otra reflexiona que entonces si tuviera gripe o COVID asintomático "¿tampoco podría ir a trabajar?".

Lo que no entiendo es como con humo y cayendo cenizas siguen permitiendo que esa terraza esté abierta al público y se trabaje así, además este camarero tiene asma y se puso la mascarilla por cuidarse. pic.twitter.com/5Q9VZ536N4 — Soy Camarero (@soycamarero) August 18, 2025