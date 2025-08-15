Una cocinera en prácticas renuncia tras comunicar su embarazo: "Nos mentiste descaradamente y fruto de eso hubo que cerrar"

El sector de la hostelería en España es uno de los que más ingresos genera, pero eso no muchas veces se ve traducido en el salario justo de sus empleados ni en sus condiciones laborales. La cuenta de Jesús Soriano, @soycamarero en redes, comparte diariamente algunas de estas irregularidades. En una de sus últimas interacciones en su cuenta de X ha compartido la "denuncia" de CCOO sobre "todas las experiencias dramáticas que habéis vivido las embarazadas en hostelería".

"Esperó a que encontraran a otro cocinero"

No son pocas las historias de malos tratos que sufren las embarazadas en el trabajo: "Comentarios humillantes, despidos injustos, bajas que llegan tarde". De hecho, el perfil del camarero en redes compartió la historia de una cocinera que tuvo que dimitir tras quedarse embarazada.

"Una cocinera que estaba embarazada trabajando en un restaurante y en un momento dado no pudo continuar con sus labores y se esperó a que encontraran a otro cocinero/cocinera para retirarse. Ahí empezó la pesadilla porque ya no cobraba o cobraba a cuenta gotas lo que le debían", arranca en una nueva publicación.

En un primer momento la joven se puso en contacto con su jefe para preguntarle por los atrasos de su sueldo, ya que seguía necesitando ese dinero para pagar a su casera. "No hay dinero. Estamos esperando las fianzas para pagarles... para la próxima semana es muy probable que ya esté devuelto, pero intentaremos pasarte algo antes del lunes".

No satisfecha con la respuesta, la trabajadora mostró su desagrado por la situación asegurando que esto le parecía "una falta de respeto", ya que ella, al igual que los demás, había hecho su trabajo con soltura.

Más detalles

Sin embargo, lejos de amedrentarse ante esa afirmación su jefe le espetó que la verdadera falta de respeto había sido "esconder que estabas embarazada, habiéndote preguntado directamente", dijo en sus mensajes dando a entender que si hubiera conocido esta información su paso por la empresa habría sido muy distinto.

La chica no tardó en afirmar que a ella nadie le preguntó nada y cuando llegó el momento en el que no podía seguir se quedó una semana más para no dejarlos tirados. Esta es una declaración que choca radicalmente con la del hostelero que afirma que se lo preguntó y su respuesta fue que "era gordura".

Suplicar el sueldo ganado y más "perlas ilegales" en este caso: pic.twitter.com/ZR1iOu2v8V — Soy Camarero (@soycamarero) August 20, 2024

Los días siguientes fueron una procesión de preguntas sin respuestas hasta que finalmente su jefe termina reaccionando con el demoledor mensaje: "Tú tenías un contrato de prácticas NO remuneradas. Te hemos pagado mucho más de lo que teníamos que pagarte por las prácticas, no solo por eso, sino que nos mentiste descaradamente en nuestra cara y fruto de eso hubo que cerrar porque no había cocinero", explicaba como había puesto el destino de su empresa en una supuesta chica en prácticas no remuneradas. "No es que en este tiempo hayas aportado mucho a la cocina ni resuelto los problemas que teníamos. Por no hacer no hiciste ni recetario. Cada céntimo que te paso es dinero que no te has ganado", termina.

El final

Unas palabras que no hacen más que frustrar a la futura madre ya que el acuerdo fue de un sueldo de 1300 euros y que ella había trabajado todos los días, quedándose a dormir en el almacén para no llegar tarde a su siguiente turno. Además, mantiene que había dejado preparado un recetario, pero si este no se había implementado es porque los clientes no acudían al establecimiento. Unas últimas palabras que no han visto respuesta porque el propio dueño del establecimiento terminó por bloquearla.