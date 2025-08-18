El Ayuntamiento de Madrid toma una nueva medida ante la ola de calor: "Los trabajos para la instalación comienzan a partir de hoy lunes"

Tras un acuerdo entre el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado una decesión que afecta a los pasajeros y vecinos de la zona de Cuatro Vientos, donde se encuentra el intercambiador provisional debido a las obras del soterramiento de la A-5.

Concretamente, el Ayuntamiento de la capital comenzará este mismo lunes 18 de agosto a instalar un total de 12 marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos, originado por las obras de soterramiento de la A-5, y en el que, actualmente, finalizan su recorrido los autobuses interurbanos.

Marquesinas, aseos y suministro de agua

Esta medida se ha tomado por medio de un acuerdo entre Borja Carabante, y el alcalde de Móstoles: "Es el primer paso para llevar a cabo el plan de reacondicionamiento y organización de la zona que incluye, además de marquesinas, la instalación de aseos, suministro de agua, iluminación y personal de apoyo para los viajeros, y máquinas para la compra de bebidas", tal y como se recoge en la nota de prensa emitida por el consistorio.

Estos elementos mejorarán las condiciones de seguridad, confort y protección de los viajeros mientras esperan al autobús tanto en verano como en invierno. Además, EMT Madrid instalará dos refugios adicionales, de grandes dimensiones, a modo de pérgola, cuyo objetivo es ampliar la zona de protección de los numerosos viajeros frente a situaciones meteorológicas adversas.

De este modo, estos trabajos comienzan en un buen momento, ante las dificultades que han podido experimentar muchos vecinos de la región ante las altas temperaturas registradas durante la ola de calor. Al mismo tiempo, más adelante servirán de refugio ante lluvias y tormentas que se puedan dar en la zona.

Por otro lado, el intercambiador provisional también contará con aseos para los usuarios y actualmente ya se están tramitando los suministros necesarios para su correcto funcionamiento.

Además de la mejora en las instalaciones, a partir de septiembre los viajeros contarán con el apoyo y la información del servicio de atención al cliente de EMT Madrid que atenderá a los usuarios del intercambiador de 07.00 a 23.00 horas.

