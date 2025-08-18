Una camarera recibe una baja médica de 15 días por una operación, pero la despiden casi al momento: "Prohibido enfermar"

Cualquier persona que haya trabajado en el sector de la hostelería sabe que es muy sacrificado y que en ocasiones hay que lidiar con jornadas maratonianas, sueldos bajos e incluso malos tratos por parte de clientes o incluso superiores.

Es por ello, para denunciar estas situaciones, que las redes sociales cobran gran relevancia para que se tomen las medidas pertinentes. La cuenta de @soycamarero es una de las que más fama ha conseguido y en esta ocasión trae una historia que da que hablar: una trabajadora despedida por tener que operarse.

"No puedo andar"

La publicación comenzaba con la reflexión del influencer: "Prohibido enfermar", lanzaba mientras mostraba la conversación que ha generado tanta polémica.

La empleada comenzaba explicando que había despertado con "un bulto en la rabadilla y rabiando de dolor", comentaba. "No me puedo mover de la cama. Están viniendo para llevarme al médico. Te aviso porque no se que me van a decir, pero no puedo moverme nada".

A las horas, prácticamente nada más salir de la consulta, se esforzaba por actualizar la situación a su supervisor. "Tengo muy malas noticias. ¿Está el jefe allí o le llamo?", a lo que le respondía que era mejor que lo llamara.

"Baja a fecha de ayer"

Al siguiente día le indica que "me han dado 15 días de baja. El martes voy al cirujano. Lo siento, pero prácticamente no puedo andar", comunica. Sin embargo, no tarda ni 20 minutos en recibir la siguiente información: su baja en la seguridad social.

"Me ha llegado un mensaje de baja a fecha de ayer... ¿Has rescindido mi contrato? ¿Me despides así? ¿Por ponerme enferma?", espeta sin dar crédito a lo que estaba viviendo.

Pero no termina ahí la historia, y es que para solucionar todos los detalles de su despido debía ponerse en contacto con otro número de teléfono: "Me están diciendo que a este teléfono es donde tengo que solicitar información de mi baja de contrato con fecha de ayer sin previo aviso", remarca la trabajadora.

"Hola. Tal y como te hemos informado por teléfono tienes tu documentación preparada y lista para recoger en el local. Dinos cuándo te viene bien y cuadramos horarios", se puede leer en el mensaje.

Junto a este post, el influencer ha querido compartir una captura de pantalla (ocultando datos privados) de la notificación de la baja laboral.