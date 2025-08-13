El incendio en los valles del Jerte y el Ambroz obliga a cortar al tráfico en dos carreteras y desaloja a tres municipios

El incendio forestal que afecta a los valles del Jerte y del Ambroz, en el norte de la provincia de Cáceres, ha obligado a cortar dos carreteras, la CC-213 y la CC-214, por motivos de seguridad, según informa la Guardia Civil.

Cabe recordar que anoche se procedió a la evacuación de los residentes de las localidades de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa (Cáceres), que han sido alojadas en el Pabellón Polideportivo de Plasencia.

La Junta de Extremadura había activado a las 21,30 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los incendios activos en Extremadura, según los datos aportados por el 112.

Extremadura ha llegado a tener activos este pasado martes más de una decena de incendios forestales, aunque, según la última actualización de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ahora están activos el de Villar del Pedroso, Jarilla, Mata de Alcántara, Malpartida de Cáceres y Malpartida de Plasencia.