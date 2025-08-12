Los animales de Burrolandia y dos residencias caninas tras el incendio de Tres Cantos: "Si no fuera porque tenemos medios y cámaras..."

El incendio que se originó en la tarde del lunes en Tres Cantos recorrió en poco menos de 40 minutos unos seis kilómetros. Un fuego de rápida progresión afectado por rachas de vientos de más de 70 kilómetros por hora que dejaron un fallecido y varios heridos.

A estos hay que sumar el riesgo que supuso a varios centros animales de la zona. Los esfuerzos para que las llamas no afectaran a sus recintos dejaron una "noche agónica". Desde la asociación de Burrolandia, dedicada al rescate y cuidado de estos animales, se ha comunicado que el incendio fue detectado gracias a las cámaras de seguridad sobre las 20:10 horas rodeando la finca: frente, lateral derecho y parte trasera.

La actuación de las autoridades

La Guardia Civil llegó al recinto entorno a las 21:00 y abrieron los cercados por precaución para que los animales pudieran escapar si el fuego se acercaba más.

"A las 04.30 horas consiguieron mitigar el fuego de enfrente y entonces ya pudimos respirar un poco", detalla el portavoz a EFE.

El estado de los animales tras el incendio

Al día siguiente se dio a conocer que la gran mayoría de animales no han sufrido daños, pero algunos, como un caballo de nombre Felipe, presentan posibles quemaduras. "Si no fuera porque tenemos medios y cámaras para saber dónde estaba realmente el fuego, la noche habría sido imposible. Ha sido agónica, horrorosa", deja claro el portavoz.

Los animales de este recinto han recuperado la relativa normalidad y se están difundiendo en redes sociales varias imágenes de las cámaras de seguridad en las que los animales pastan tranquilamente.

Parece que Burrolandia y sus animales se han salvado.????#IFTresCantos pic.twitter.com/sXj6OFfihY — Rafa H. ? ?? (@rhortaleza) August 12, 2025

Sin embargo, la de Burrolandia no es la única zona de animales que hay cerca de Tres Cantos. Las llamas del fuego también pasaron cerca de la valla de la guardería canina Peludos al Agua. "Con una manguera seguimos el avance del incendio por la valla y vimos cómo pasaba de largo", explican poniendo el foco en la clave de la no propagación del incendio: la limpieza del terreno.

"Nunca había visto un incendio tan horrible"

Algo pero lo pasaron en la Residencia Canina Villa Liberty, donde su propietario afirma que "milagrosamente, todos los animales están bien". Fueron muchas horas de incertidumbre con grandes riesgos ante un incidente como nunca se había visto en la zona.

"En mis 60 años de vida nunca había visto un incendio tan horrible. Es devastador para las personas, para el monte y para todos los seres vivos que lo habitan", puntualiza.