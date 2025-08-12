Alerta a los dueños de perros por uno de los graves peligros que pasa más desapercibido: "Es algo que le puede pasar a cualquiera"

Los dueños de perros adoran jugar con sus mascotas y pasar un agradable rato con ellas, sin embargo, en ocasiones, y sin ser conscientes de algunos peligros, ponen en riesgo su vida, incluso con actividades que parecen totalmente normales. Un ejemplo de ello es lanzar un palo para que lo coja con la boca: si bien es de lo más común, puede acarrear grabes consecuencias para los perros, tal y como avanza una joven en redes.

"Una amiga mía tiene un perro. Se fue al parque con su novio y le estaban tirando un palo. En una de estas, el palo se quedó mirando para arriba, el perro fue a cogerlo y el palo atravesó al perro, le empaló", relata. Según explica, el perro atravesó graves momentos hasta que fue trasladado al veterinario.

"6.000 libras después, el perro ha sobrevivido de milagro", comenta, dado que en esta ocasión el palo no perforó ningún órgano vital, sin embargo, no todos corren la misma suerte, ya que, aunque parezca un hecho aislado, sucede muy a menudo.

"Es algo que no piensas pero que obviamente puede pasar. Pero lo peor de todo es que mi amiga habla con la gente y es que le pasa a muchísimos perros", alerta, con el fin de concienciar a los dueños de mascotas. "Es algo súper inocente y que le puede pasar a cualquiera.

Alternativas

Hay muchos perros, especialmente los de tamaño medio y grande, que adoran esta actividad e incluso que les ayuda a liberar energía, haciéndoles descansar mejor cuando llegan a casa. Por ello, para este tipo de mascotas, lo mejor es usar alternativas que no pongan en riesgo su vida.

Lo mejor es consultar con un veterinario y adquirir juguetes caninos que no pongan en riesgo su vida, mientras que les permiten pasar un buen rato junto a sus dueños y liberar esa energía acumulada.

Otra opción es lanzar alguna pelota que le guste, ya que evitará que al intentar cogerla con la boca se produzcan este tipo de accidentes.