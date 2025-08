Qué significa la postura en la que duerme tu perro, según la psicología

Seguramente que en más de una ocasión tu mascota te haya sorprendido con posturas de lo más diversas a la hora de dormir, tanto que habrás pensado: ¿Estará así cómodo? Más allá de lo graciosas que nos puedan parecer, la forma en la que tu perro descansa nos deja entrever cómo se siente: cansado, feliz, tranquilo, desconfiado...

Un estudio realizado por expertos de Purina ha revelado el significado concreto de las posiciones en las que duermen los perros y el motivo de ello.

1. Superman

Se denomina así a esta postura debido a las similitudes obvias, ya que estira las patas delanteras y las traseras. Esta forma de dormir es muy común en perros activos, ya que les permite estar listos para cualquier situación en pocos segundos.

Según los expertos, muchos perros optan por descansar en esta posición en una siesta rápida o cuando están muy cansados.

| Fuente: Istock

2. Acurrucado

Al igual que nos ocurre a nosotros, dormir acurrucados es una de las mejores sensaciones. Según el estudio de Purina, que tu perro descanse en esta posición es un signo de afecto y unión, por lo que podemos intuir que quiere acercarse a ti o a otra persona del hogar.

| Fuente: Istock

3. De lado

Probablemente hayas notado que es una de las posturas más comunes a la hora de descansar. Si observas que tu mascota duerme así, se trata de muy buena señal. Según los expertos, esto quiere decir que principalmente se encuentra relajado, feliz y tranquilo.

Además, es una de las grandes favoritas cuando están en la fase de sueño profundo, ya que se encuentran cómodos.

| Fuente: Istock

4. La pose del león

Por lo general, se trata de una postura que adoptan cuando son cachorros. También se la conoce como "la esfinge", debido a su similitud a la hora de apoyar la cabeza sobre las patas. Según los expertos, cuando descansan de esta forma les permite entran en acción rápidamente.

Esto no quiere decir que necesariamente no estén descansando bien o no se encuentren cómodon, sino que, al ser cachorros suelen tener más ganas de jugar y estar activos.

| Fuente: Istock

5. Boca arriba

Y, por último, una de las posturas que más nos divierten. Verles dormir boca arriba es una imagen graciosa, pero lo cierto es que ellos se encuentran bastante cómodos así. Y es más, si tu perro opta por descansar con las patas en el aire es porque realmente confía en ti, ya que está dejando expuesta su zona más vulnerable. Los expertos indican que la sensación que tienen es la propia de un ambiente familiar y tranquilo.

| Fuente: Istock